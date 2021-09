Az biztos, hogy senki nem tagadott egyértelműen.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Stummer János, a Nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke szólalt meg a Pegasus-ügyben tartott üléssel kapcsolatban.

Elmentek ugyan a kormánypárti politikusok, sőt a belügyminiszter és az igazságügyi tárca államtitkára is a Pegasus-ügyben vizsgálódni kívánó Nemzetbiztonsági bizottság hétfői ülésére, ahol végre konkrétumok is elhangzottak a témában, csakhogy ezeket azonnal titkosították is 2050-ig.