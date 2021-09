A miniszterelnök több témát is érintett az őszi ülésszak első beszédében, a vakcináktól a tizenharmadig nyugdíjig. A hvg.hu közvetítése alapján összefoglaltuk a leglényegesebb pontjait.

Orbán ismét az oltásokról beszélt, mint mondta, ez tette lehetővé, hogy újrainduljon az élet, hogy a gyerekek visszatérhettek az iskolákba, újra dolgozhatunk, élhetjük a mindennapi életünket. Orbán elmondta, hogy úgy számolnak, lesz negyedik hullám Magyarországon is. Mint mondta, három hullám után tudja az ország, hogy mire készülhet. Szerinte a vírus ellen csak az oltás működik, a harmadik hullámot is csak ezzel győztük le. Viszont csak akkor védhetjük meg életünket és a szabadságunkat, ha oltatjuk magunkat a miniszterelnök szerint. De javasolta az Országgyűlésnek a rendkívüli jogrend és a vészhelyzet év végéig való meghosszabbítását is – írja a hvg.hu.

Az oltás működik, Magyarország működik

– mondta Orbán, aki szerint a gazdaság süvít. A gazdaság teljesítménye meghaladja a járvány előtti szintet, ez az EU-s országok legtöbbjénél még később lesz csak. A miniszterelnök szerint a kormány gazdaságélénkítő intézkedései működnek, így elérhetjük az 5,5 százalékos növekedést is. Hozzátette:

Egy lépésre vagyunk a teljes foglalkoztatottságtól.

A nemzeti konzultáció sikerének részletezése után elárulta: egy döntést már hoztak is az eredmények alapján. Meghosszabbították a hitelmoratóriumot a rászorulóknak. 2022. február 15-ig visszatérítik a szülőknek a személyi jövedelemadót – mondta Orbán. Összesen hatszázmilliárd forintot térítenek így vissza.

Folytatják a 13. havi nyugdíj visszaépítését. Orbán ekézte a Gyurcsány–Bajnai-kormányt is, hogy leépítették a 13. havi nyugdíjat, ezt a lehető leghamarabb visszaadnák. A 25 év alattiaknak 2022-től nem kell az személyi jövedelemadót fizetnie. Tárgyalnak a minimálbérről is, már közel a megállapodás.

Orbán kitért az afganisztáni eseményekre is, elmondta, hogy az USA részére vett részt az ország a háborúban, velük együtt is jöttünk ki. Orbán elmondta: Magyarország politikája változatlan: a határokat meg kell erősíteni, hiszen aki jönne, az országon jönne keresztül. Orbán beszélt az Brüsszelről is, szerinte „hátba lövik” a magyarokat az ottani eljárásokkal. Szerinte Brüsszel árulást követ el, ha szeretnék azonban, akkor átengedik Nyugat-Európába a migránsokat.

Minden politikai nyomás ellenére meg fogjuk védeni Magyarország határait a migránsokkal szemben.

Az EU-nál maradva az LMBTQ-törvény fogadtatásáról is beszélt. A miniszterelnök szerint Brüsszel „támadást indított a gyermekvédelmi törvény miatt”. „Követeléseik abszurdak és ellenkeznek a magyar közfelfogással” – tette hozzá.

Nem engedünk teret a gyermekekre irányuló semmilyen szexuális propagandának.

Tárgyal az ország az Európai hitelbizottsággal, hiszen 19 országgal már megállapodtak a helyreállítási alapról, Magyarországgal még nem. Ez súlyosan sérti a tisztességes verseny alapelvét Orbán szerint. Követeli, hogy a bizottság hagyjon fel a megkülönböztetés politikájával. Brüsszel elvtelen, részrehajló politikát folytat Orbán szerint. Így az ország nem kerülhet versenyhátrányba, ezért a kormány saját büdzséből finanszírozza a gazdaságélénkítést. Növekedett az aranytartalék is, harmincszorosával. Elkészült az Északi Áramlat 2, Magyarország hosszú távú gázvásárlási megállapodást kötött az oroszokkal, ez október elsején lép hatályba, és 15 évre szól.

