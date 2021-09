„Esküszöm, addig provokálják a népet, amíg bele nem szaladnak egy nagy pofonba” – mondta mai beszédében a Jobbik elnöke.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor után több politikus is felszólalt még, köztük Jakab Péter is. A politikus elmondása szerint azt hitte, Orbán kipihente magát a nyáron, hiszen tízmilliárdos luxusjachton is lehetett volna lehetősége.

Esküszöm, addig provokálják a népet, amíg bele nem szaladnak egy nagy pofonba

– kommentálta Jakab. A Jobbik elnöke szerint jelenleg kétmillió ember él a létminimum alatt Magyarországon, egymillió melós él létminimum alatt, a nyugdíjminimum alig 30 ezer forint.

Mindezek után van képe mosolygós plakátokon kérdezősködni?

Szerinte uniós forrással is csak azt sikerült elérni, hogy a román minimálbér is lehagyta a magyart. Jakab papagájkommandónak nevezte az államháztartás dolgozóit. Szerinte 16 milliós tartaléka sincs a családoknak. A válság alatt Jakab Londonból kapott leveleket, ahol kaptak bérkompenzációt. Itthon nem ilyen leveleket kapott, hanem hiányolták a támogatást, mert tönkremennek az emberek. Jakab szerint a magyarok megdolgoztak az oligarchák pénzéért – írja a hvg.hu.

Szerinte nem igaz az sem, hogy Orbán bérből és fizetésből él, hiszen a családja 15 milliárddal lett gazdagabb, a családnál havi 180 millió a fizetés, ha abból él. Mindenki adózik minden után, de nagyon sok az áfa, és nem tudni, hova kerül a rengeteg pénz.

Jakab felemlegette a Pegasus-botrányt is.

A Szájer Józsi a hálószobánkba nem akar bejönni?

– provokált tovább.

Forrás: hvg.hu

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd