Második felszólalásában az őszödi beszédből is idézett, bár nem szó szerint.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Még tart a Parlament első őszi ülésszaka, ahol ismét Orbán Viktor vette magához a szót. A miniszterelnök szerint szürreális a helyzet, hiszen sem a tények, sem a múlt nem számít, olybá tűnik, hogy mindenki összevissza beszélhet. Orbán tételesen igyekezett cáfolni az ellenzékieket, akiket szerinte nem érdekli a valóság, ez alól Jakab Péter kaphat egyedül felmentést, hiszen ő „bohóckodni” jár a parlamentbe, ő az egyetlen „bohóc, akinek testőrei is vannak, gratulálunk a Jobbiknak” – mondta Orbán. Kiemelte azt is, hogy akit a Jobbik börtönnel fenyeget, azokkal rendszerint összeáll, ezt tette Gyurcsányékkal is – írja a hvg.hu.

Majd Orbán az EU-t az ellenzék gazdáinak nevezte, akik mindent megtesznek az ellenzék győzelméért.

Szerinte a kormány minden önkormányzattól átvállalta az adósságokat és rendkívüli lépéseket tesz az ország elmaradott részeinek felemeléséért. Fudanról nem is hajlandó beszéni Orbán.

A helyreállítási alapról beszélve a miniszterelnök némiképp összezavarodott.

A helyreállítási alap teljes neve valójában helyreállítási hitelalap

– mondta. Jó eséllyel arra utalt, hogy az alapot az Európai Bizottság által kibocsátott kötvényekkel, vagyis hitelből finanszírozza az Európai Unió. Ettől azonban még nem ez a név, hanem Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz – ebből az előbbi szó arra utal, hogy a koronavírus-járvány utáni gazdasági fellendülést hivatott segíteni, utóbbi pedig arra, hogy olyan területeket támogat, amelyek a gazdaságok, vállalkozások válságállóságát erősítik, de a hitel szó nem szerepel benne.

A hitel azért került bele a miniszterelnök érvelésébe, mivel azt akarta elmagyarázni, hogy a magyar állami múlt heti rekord szintű kötvénykibocsátásakor szerzett pénzt az uniós támogatások előfinanszírozására szánják.

Orbán az Egyesült Államok nagypolitikai játszmáiról azt mondta, szerinte nem szerencsés, ha az amerikai-kínai konfliktusban elköteleződik valaki az egyik irányba, valamint ekézte az ellenzéket, hogy az amerikaiak oldalán belesodródna egy „újfajta hidegháborúba”. Aki szerint a magyaroknak le kellene mondania a kínai befektetésekről, az a magyar érdekek ellenében beszél. A magyar politika érdeke Orbán szerint az, hogy mindenkivel jóban legyünk, fontos, hogy jó szövetségesei legyünk az Egyesült Államoknak, de mindenki mással is élő kapcsolatot tartsunk fenn.

Ha már mindenképpen oda akarnak állni, kérjék meg az árát, ingyen semmiképpen ne tegyék.

Orbán szólt Gyurcsányhoz is: szerinte fontos, hogy morális szempontokra emlékeztessük egymást. Szerinte a kormánynak többet kell az országgal foglalkoznia, mint magával. Itt az őszödi beszédből is idézett, igaz, nem mondta ki annak explicit szavait.

Forrás: hvg.hu

