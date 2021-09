Rogán elmondta, hogy mit gondol a választásokról valójában a Fidesz, nagyköveteknek beszélt

A lap több forrásból értesült az augusztus végi esetről, amit nekik ugyan nem erősített meg a külügyminisztérium, de egy szocialista országgyűlési képviselő kérdésére megerősítették, hogy Rogán Antal ott volt az értekezleten.

A Népszava több, egymástól független forrásból is úgy értesült, hogy különös előadást tartott Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter az augusztus végi nagyköveti értekezleten.

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülésén az Országházban 2020. november 24-én Fotó, címlapkép: MTI/Kovács Tamás

A cikk szerint a magyar kormány több tagja is az előadók között volt, ám ez önmagában még nem is lenne szokatlan (hiszen például ha Varga Mihály pénzügyminiszter az ország gazdasági helyzetéről beszél nemzetközi kontextusban, az teljesen legitim), ám köztük volt Rogán Antal is, aki a Fidesz 2022-es választási esélyeiről beszélt a nagyköveteknek.

A Népszava egyik forrása szerint Rogán „olyan eligazítást tartott, mintha a Fidesz kampányszervezőinek beszélt volna”.

Szóba került például az, hogy meddig tart a választók memóriája, mit kell nekik a kampányban sulykolni, de az is, hogy bárki lesz az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, úgyis mindenkire rákészültek. A lapnak egy másik forrás azt állította, Rogán a hazai és nemzetközi baloldalról beszélt negatív színezetben, egy harmadik forrás szerint pedig a miniszter elismerte, szoros eredményt hozhat a 2022-es választás, ám azért ők optimistán várják a tavaszt a jelentős gazdasági növekedés miatt.

Egy diplomata a Népszavának elmondta, ilyen előadás nagykövetségi értekezleten még nem hangzott el, ám erre egy kormánytag arról beszélt a lapnak, hogy mára már annyira átideologizálódott a nemzetközi poitika is, hogy egy nagykövet sem tudja elkerülni, hogy idénként ne ideológiai alapon cselekedjen. "Akinek ez nem tetszik, az ne legyen ma diplomata" – fűzte hozzá a cikk szerint a megszólaló.

A Népszava kereste az ügyben a Külgazdasági- és Külügyminisztériumot, ám onnan nem kaptak választ. Ugyanakkor Mesterházy Attila szocialista országgyűlési képviselő rákérdezett a történtekre Vargha Tamásnál, a minisztérium államtitkáránál, aki nem tagadta ugyan, hogy Rogán ott volt az értekezleten, de sem cáfolni, sem megerősíteni nem akarta, hogy milyen tartalmú előadást tartott a minsizter.

Forrás: nepszava.hu