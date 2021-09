Az újságíró Orbánról és Szijjártóról is készített urizáló anyagot, két telefonján is megtalálták a Pegasus kémprogramot

Elképesztő, filmbeillő részletek derültek ki a megfigyelési botrányról.

A Pegasus kémszoftverrel figyelték meg Németh Dániel fotós-újságírót is, aki korábban lefotózta többek között a magángéppel repülő Orbán Viktort és a luxusjachton nyaraló Szijjártó Pétert is – írja a HVG.hu.

Az oknyomozó portál birtokába került bizonyítékok szerint Némethnek két telefonját is feltörték idén júliusban a Pegasusszal, amely nemcsak a készüléken lévő összes adathoz képes hozzáférni, de még annak mikrofonját és kameráját is képes távolról bekapcsolni. A telefonokba azután jutott be a kémszoftver, hogy az újságíró dél-olaszországi munkaúton járt, és a fideszes elit által használt luxusjárművek útvonalát figyelve tervezte következő utazását.

