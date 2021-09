Újabb részletek derültek ki: két tanút is meghallgattak a Hableány-ügyben

A Viking Sigyn szállodahajó kapitánya 2019. május 29-én az esti órákban egyedül vezette a hajót. Amikor elérte a Margit híd előtti vízszakaszt, a vádirat szerint legalább 5 percig nem a hajó vezetésére koncentrált. Ez idő alatt a luxushajó összeütközött a Hableány sétahajóval, majd maga alá gyűrte azt. A baleset következtében 27-en haltak meg. Az áldozatok között volt 25 dél-koreai utas és a kétfős magyar személyzet. Hét embert sikerült kimenteni, egy személy pedig még a mai napig nem került elő – írja a Blikk.hu.

Túlélőket keresnek a vízirendőrök a Hableány katasztrófája után 2019. május 30-án.

Az ügyészség a kapitányt halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével és segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntettével vádolja.

Az első tanú egy másik sétahajózással foglalkozó cégnél dolgozik. A tragédia pillanatában két kört kellett megtennie Budapesten.

A két kör közötti megállás közben értesültem a tragédiáról a rádión. A kollégámmal úgy döntöttünk, hogy kihajózunk és segítünk a túlélők keresésében. Másfél-két kilométer volt a távolság, a Lánchídig jutottunk a keresés során. Próbáltunk felfedezni olyan embereket, akiken segíthetünk

– vallotta a bíróságon a 35 éves férfi, Dániel.

A férfi a nyomozás során tett vallomását is felolvasták. Ebben elmondta, hogy korábban vezette a Hableány nevű hajót is és tisztában van vele, hogy nem a legjobb a kilátás belőle hátrafelé és nincs is rajta visszapillantó tükör. De a Viking hajón is dolgozott matrózként korábban. A férfi egy érdekes hasonlattal szemléltette a tragédiát. „Ha kimegyek az autópályára egy Kispolszkival, még nem kellene, hogy egy kamionnal elgázoljanak” – mondta. Korábbi vallomása szerint a Hableány kapitánya elsőbbségi helyzetben közlekedett, akinek semmilyen módon nem jelezték, hogy előzni akarják. Abban a helyzetben nem hátrafelé kellett figyelnie, hanem előre koncentrálnia.

A második tanú szintén egy sétahajót vezetett a baleset idején. Hajójával a Hableány és a Viking után haladt ugyanabban az irányban.

A Parlamentnél a Viking kapitánya szinte álló helyzetben tartotta a hajót, aztán a Hableányt is láttam elhaladni. 250 méterre lehettek tőlem. Elkezdtem nézni a sebességüket. A Hableány a lehető maximális sebességgel haladt, a Viking egy ideig „tartogatta magát”, aztán hirtelen elindult előre és jelentősen gyorsuló sebességgel érte be a Hableányt. Arra számítottam, hogy az egyik hajó engedélyt kér majd az előzéshez, de az volt a furcsa, hogy 5 percig néma csend volt a rádióban. Amikor a Viking elérte a hidat, számomra takarásba került a Hableány. Ekkor a rádióban valaki közölte, hogy egy csónak felborult, amire mindenki megállt. A Vikingnek a híd után volt egy nagyon furcsa manővere, amivel majdnem „kiesett” a pesti oldalra, aztán folytatta az útját

– emlékezett vissza a történtekre a 43 éves Tamás. Ezután reflektorral világítottak és mentőgyűrűvel próbáltak segíteni a bajba jutottaknak.

