Esős és hideg lesz a szerda, éjjel gyengén fagyhat is

Csütörtökön viszont már naposabb lehet az idő, akár a 22 fokot is elérheti a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán a déli órákig jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé számíthatunk többnyire gyenge intenzitású esőre, záporra. Később csökken a csapadékhajlam, és lassan megkezdődik észak felől a felhőzet szakadozása, de határozottabb felhőzetcsökkenés csak a késő délutáni, esti óráktól várható. Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között valószínű. Késő estére 7, 13 fokra hűl le a levegő.

Szerda éjjel tovább csökken a felhőzet, legkésőbb a Nyugat-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén található összeáramlási zónában. Ezeken a helyeken az éjféli órákig néhol még előfordulhat eső, zápor, másutt csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél az éjszaka első felében időnként megélénkül, később mindenütt mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok között várható, de az északkeleti völgyekben és a homokhátságokon ennél pár fokkal hidegebb, akár gyenge fagy is lehet.

Csütörtökön gomolyfelhős, napos idő valószínű. A napsütést a délutáni órákban több gomolyfelhő zavarhatja, illetve elkezd megnövekedni, megvastagodni a magasszintű felhőzet is, de csapadék nem valószínű. Hajnalban pára- és ködfoltok előfordulhatnak. A délire, délnyugatira forduló szél a délutáni óráktól egyre többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4, 10 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken akár gyenge fagy is előfordulhat! A csúcshőmérséklet 16, 22 fok között várható.

Forrás: met.hu