Hiába próbált terelni Szijjártó, a CNN meleg sztárja elég hajmeresztő dolgokat kérdezett tőle – videó

Miniszter úr, ön ugyanolyan jól tudja mint én, hogy én meleg vagyok, így rám is vonatkozik ez a törvény. Ön engem pedofilnak tart? Ezt Richard Quest, a CNN híres műsorvezetője kérdezte Szijjártó Péter külügyminisztertől.

Fotó: Facebook

A 24.hu összefoglalója szerint Quest a homofób elemeket tartalmazó pedofilellenes törvényről és a jövő évi választásokról is kérdezte kedden a CNN riporter Szijjártó Pétert – az erről készült videót pedig a külügyminiszter Facebook-oldalára is feltették.

Szijjártó így válaszolt a hírtévé sztárjának:

A külügyminiszter ezt követően arról kezdett beszélni, hogy a törvénynek két része van, és az egyik a pedofíliával összefüggésben elkövetett cselekmények büntetéséről szól, a másik része pedig biztosítja, hogy

Quest azonban nem engedte el a dolgot:

Szijjártó igyekezett elterelni a témát, de a riporter ragaszkodott hozzá, hogy ezen a vonalon menjen tovább az interjú, végül a tárcavezető azt mondta:

Az interjú végén Richard Quest ajánlatot tett:

Miniszter úr, nagyon köszönöm, hogy mint mindig, most is nagyon udvarias volt, és idefáradt, hogy beszélgessen velem. És nagyon várom, hogy Budapesten is találkozhassak önnel a férjemmel együtt, amikor is meghívom vacsorázni önt és a kedves feleségét.