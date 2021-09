Pegasus- botrány: Mészáros Lőrincék nem foglalkoznak "paparazzik tevékenységével"

A napokban derítette ki a Direkt36 oknyomozó oldal, hogy Németh Dániel fotóst is megfigyelték az izraeli NSO Pegasus nevű kémszoftverével.

Németh akkoriban Mészáros Lőrinc és ügyei után nyomozgatott, de fotót készített például a luxusjachton nyaraló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterről is – írja a hvg.hu.

A téma a The Guardian figyelmét is felkeltette, és részletesen beszámoltak róla. A cikkben még Mészáros Lőrinc szóvivőjét is idézik, aki azt a választ adta, hogy

a felcsúti milliárdos nem foglalkozik sem Németh, sem más paparazzik tevékenységével, vagy a velük kapcsolatos incidensekkel.

Forrás: hvg.hu

