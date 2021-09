Délnyugatira fordul a szél, és melegedni kezd az idő

A reggeli maradványfelhőzet gomolyosodik, illetve máshol is gomolyfelhők képződnek, amelyek egyes részeken jobban össze is állhatnak, így akár hosszabb időre is eltakarhatják a napot.

A délután második felétől észak felől fátyolfelhőzet sodródik fölénk, amely északkeleten meg is vastagszik. Számottevő csapadék nem valószínű. A nyugatira, délnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik – írják a meteorológiai szolgálat honlapján.

A legmagasabb nappali hőmérséklet

többnyire 16 és 21 fok között alakul,

de északkeleten ennél 1-2 fokkal hűvösebb lehet az idő. Késő estére jobbára 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.

