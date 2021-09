Hadházy: Szijjártó luxusrepülővel ment Pozsonyba, ahova két óra alatt el lehet jutni autóval

Az országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán akadt ki.

Fotó: Michal CIZEK / AFP

Hadházy Ákos felidézte, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter a mindössze két órás autóútra lévő Pozsonyba ismét luxusrepülővel utazott ki. Sőt, onnan

"Ez önmagában is hihetetlen, mert Pozsony ugye közelebb van Budapesthez, mint mondjuk Szombathely vagy Békéscsaba. Ami viszont újdonság, hogy Luxus Péter kezdi érezni, mennyire ciki, hogy a Mercedes nem elég neki ilyen rövid utakra. Ezért a "honvédségi" jetet előre küldték egy nappal korábban Pozsonyba, ő maga pedig egy olyan sugárhajtású magángépen repült, amelynek a tulajdonosa korábban három milliárd támogatást kapott a kormánytól (a gépet a járvány alatt, röviddel azelőtt vásárolták, mielőtt Szijjártó a tulajdonossal közösen a 3 milliárd támogatást bejelentette volna)"

- írta a politikus a Facebookon, majd azt is hozzátette, hogy itt még nincs vége a sztorinak.

Azt is tudni kell, hogy a Szijjártó Pozsonyból már nem a magángéppel, hanem a "honvédségi" luxus jettel repült tovább New Yorkba. A "honvédségi" gép előző nap Csehországba repült (az útvonala alapján kiképző repülésre), majd nem jött haza, hanem Pozsonyban landolva ott éjszakázott és várta be a külügyért.

"Ennek csak egyetlen oka lehet: Luxus Péter kezdi magát szégyelleni, hogy lassan vécére is repülővel megy. Illetve szégyelleni, nem szégyelli, csak annak nem örül, hogy a sajtó is ír erről, ezért volt ez a kis trükközés."

- írta Hadházy a posztban.

Forrás: Facebook