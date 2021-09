Hányingerkeltő állapotokat talált a Nébih egy vágóhídon – gyerekeknek is szállítottak a húsból

Azonnali hatállyal felfüggesztették egy Hajdú-Bihar megyei sertésvágóhíd működését, amelynél a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei a Közbeszerzési Hatóság (KH) munkatársaival együttműködve súlyos szabálytalanságokat tártak fel – tájékoztatta a Nébih csütörtökön az MTI-t.

Egyúttal 15 tonna élelmiszer forgalmi korlátozását is elrendelte a hivatal. A helyszínen a közlemény szerint az ellenőrök "gyomorforgató körülményeket" tapasztaltak, az udvaron például rovarral szennyezett fagyasztott termékek voltak, továbbá az egységben is nagy mennyiségű rovartetemet találtak – derül ki a közleményből. A létavértesi vágóhíd belső részein nem biztosították a higiénikus kézmosás feltételeit (kézmosószer, papírtörlő, kuka), több kézmosó és eszközfertőtlenítő nem működött, a padozaton pangott a véres szennyvíz, továbbá a gépek és berendezések, az oldalfal, de még a mennyezet is szennyezett volt.

A vizsgálat annak apropóján indult, hogy a vállalkozással szemben súlyos szerződésszegést jelentett a Közbeszerzési Hatóság felé egy ügyfele, mivel a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződése nyomán kifogásolt minőségű húskészítmények (virsli, felvágott egyéb késztermékek) érkezését tapasztalta.

A nyertes ajánlattevő a kifogásolt minőségű árukat óvodákba, iskolákba, közintézmények részére szállította; azok nemcsak silány minőségűek voltak, de romlottak és több eseteben már kukacosak is – olvasható a közleményben. A Nébih közölte, hogy a vállalkozás együttműködik a hatósággal az élelmiszer-biztonsági és -higiéniai jogsértések mielőbbi megszüntetése érdekében; az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van. A vállalkozások adatai elérhetőek a jogsértés listán a Nébih honlapján – ismertették.

