A helyiség jobbikos alpolgármesterét, Farkas P. Barnabást a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége hívta meg a budapesti Páva utcai Holokauszt Dokumentációs Központba.

Fotó: Farkas P. Barnabás/Facebook

A zsidó szervezet azután invitálta meg csütörtökön Farkast, hogy a politikusról előkerült egy fotó, amin egy heilhitleres karlendítésre kísértetiesen emlékeztető mozdulat közben örökítették meg. Farkas azzal védekezett, hogy csak a fotós közelében álló ismerőseinek integetett a kép készültekor – írja a 444.hu. Az eset nyomán csütörtök délután egy közleményt is kiadott, amelyben ezt írja:

Hozzátette, nem esik nehezére azokat a dolgokat kijelenteni, amelyeket a MAZSIHISZ kért tőle, ezért ezt írta:

A Holokauszt Központba való meghívásról pedig azt írta:

A MAZSIHISZ mai sajtóközleménye, amelyben engem látogatásra hív a budapesti Páva utcai Holokauszt Dokumentációs Központba, véleményem szerint példaértékű a magyar közéletben, mivel általában nem ilyen gesztussal szoktak reagálni Magyarországon.

A meghívást megtisztelőnek tartom, és a legnagyobb örömmel elfogadom, és nemcsak annak a sajnálatos ügynek a kapcsán, ami most felkavarta a kedélyeket, hanem mint volt múzeumigazgató is, hiszen a lengyelországi múzeumot is ezért látogattam meg, ahol az ominózus kép készült.