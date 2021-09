Rabosították a budapesti gyógyszerészt, mert lóféreghajtót rendelt Indiából

Egy budapesti gyógyszerész még tavaly októberben két doboz lóféreghajtót rendelt Indiából saját felhasználásra, de a tablettákat végül sosem kapta meg, mert azokat már a reptéren elkobozták. A rendőrség mégis házkutatást tartott nála, rabosította és gyógyszerhamisítás bűntette miatt büntetőeljárást indított ellene.

Rajta kívül még négy egészségügyi dolgozó ellen folyik ilyen eljárás a fővárosban. A BRFK szerint azért, mert mindannyian saját felhasználásra ugyan, de

„a Magyarországon nem engedélyezett ivermektin (Iverlast) nevű gyógyszert rendeltek külföldről”

– közölték a Telexszel.

Az érintett gyógyszerész a Telexnek azt mondta, hogy alapbetegsége miatt egyre inkább féltette az egészségét, ezért rendelte Indiából a gyógyszert. Akkor

„az alapellátásban vakcina és gyógyszer sem állt még rendelkezésre. Otthoni körülmények között az emberek nem tudták gyógyítani magukat. Pedig ennél a betegségnél az időablak kritikus volt, az új törzseknél pedig még kritikusabb”

– mondta a férfi.

Tavaly kezdték el híresztelni, hogy az állatgyógyászatban használatos parazitaölő szer, az ivermektin hatásos a koronavírus-fertőzés ellen is. Magyarországon is olyannyira népszerű lett ez az elmélet, hogy november végén a Nébih is kiadott egy közleményt, amelyben ugyan nem tiltja a szer használatát, de arra figyelmezteti az embereket: nem jó ötlet lóféreghajtót szedni a koronavírus ellen.

