Matolcsy hiába harcol – lassan megfizethetetlen lesz az élelmiszer is

Nőtt a lakosság inflációs várakozása és az MNB szerint is a vártnál lassabban csökken az infláció, de az élelmiszerek esetében még gyorsulás is várható – számol be róla a Népszava.



Kép: Pixabay

Az MNB elnöke szerint minél gyorsabb a gazdasági kilábalás, annál erősebb az inflációs nyomás.

A koronavírus utáni gyors gazdasági helyreállás magával hozta az infláció megugrását az egész világban

– mondta Matolcsy György jegybankelnök a Magyra Közgazdasági Társaság konferenciáján.

Az energiaárak szárnyalása, szakadozó ellátási láncok, a globális pénzbőség, de még klímaváltozás költségei is megjelennek az inflációban. Ezért Matolcsy szerint minden jegybanknak harcolnia kell az infláció ellen, ezt a célt szolgálják a kamatemelések.

A magyar lakosság a saját mikrovilágában is érzékeli azokat a makrotrendeket, amelyekről a jegybankaelnök beszélt. Ennek egyértelmű jele, hogy a lakosság inflációs várakozásai immár második hónapja közelítik a hat százalékot. Az MNB által publikált adatok szerint augusztusban magyar lakosság 5,7 százalékos pénzromlást, ezt megelőző hónapban pedig 5,9 százalékot várt, illetve érzékelt.

Az MNB tegnap publikált Inflációs jelentésében megemelte az infláció előrejelzését, idénre a korábbi 4,1 helyett 4,6-4,7 százalékot vár, s 2022-ben 3,4-3,8 százalékkal számol.

A jelentésből kiderül, hogy az üzemanyagárak az idén 20,4, a jövedéki termékek (alkohol, dohány) pedig 10,4 százalékkal drágulnak, s ez a két tényező az infláció fő húzóereje.

Az előbbi a pandémia utáni globális olajkereslet megugrásával, az utóbbi az év eleji adóemelésekkel van összefüggésben.

Így miközben idén az árak átlagosan 4,7 százalékkal emelkednek, addig az élelmiszerek áremelkedése csak 3,2 százalék lesz a jegybank előrejelzése szerint.

Ám a jövőre fordul a kocka:

a MNB előrejelzése szerint míg az infláció, vagyis az átlagos áremelkedés 3,6 százalék lesz, az élelmiszerárak 4,8 százalékkal fognak emelkedni. 2022-ben infláció feletti – 4,6 százalékos – drágulás lesz a piaci szolgáltatások (fodrász, autószerelő, étterem) esetében, és még az üzemanyagárak is 6,8 százalékkal emelkednek az idei 20 százalék feletti növekedés után.

Vagyis nem lehet arra számítani, hogy a lakosság inflációs várakozásai gyorsan csökkenjenek, hisz pont azon két termékkör esetében várható nagyobb drágulás, amely meghatározza a lakosság inflációs érzetét.

Ugyanakkor a koronavírus-járvány negyedik hulláma visszafoghatja a gazdaságot, így az inflációt is fékezheti. Az árindex 2022-ben a bázishatások miatt is jelentősen csökken:

idén a jövedéki adóemelések és az olajársokk is felefelé nyomta az inflációt, ám ezek egyszeri hatások voltak, nem várható megismétlődésük, így ezek kiárazódása egyenként akár fél százalékponttal is csökkenthetik a mutatót.

Forrás: Népszava

Címlapkép: Pixabay