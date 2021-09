Orbán Viktor a nők munkavállalásáról gyereknevelés mellett: "Előbb-utóbb mindenki a konyhában köt ki"

Tehát a férj nem főzhet, az marad csak az asszony dolga munka mellett is. A közös háztartásvezetés eszébe sem jut a kormányfőnek, hisz szerinte "a magyar életben a család az asszony körül rendeződik el".

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint „a nők próbálkoznak” a gyereknevelés melletti munkával, „de nem sikerül mindenkinek”. Hozzátette: „a magyar életben a család az asszony körül rendeződik el, előbb-utóbb mindenki a konyhában köt ki.”

- mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A Budapesti Demográfiai Csúcsra "eljöttek a barátaink", megindult egy vita Európa sorsáról, aminek a legfontosabb pontja az, lesz-e jövő, vagyis gyerek. Európa jövője nem az iparban, nem a zöldítésben, nem a digitalizációban van, ezek, persze, mind fontos dolgok, a jövő a gyerekekben van – jelentette ki a kormányfő. Ezért nem szabad elfogadni, hogy munkaerőimporttal és migránsokkal pótolják a következő nemzedék hiányzó tagjait – emelte ki.

Ha a saját országunkat és a saját világunkat akarjuk látni Európa jövőjeként is, akkor család és gyermekek kellenek – tette hozzá Orbán Viktor, megjegyezve, "a Nyugat ebben a pillanatban nem képes saját magát fenntartani".

A miniszterelnök szerint egy, de inkább két évtized folyamatossága mutatja majd meg, sikeres-e az Európában példátlan magyar családpolitika, ám az adatok alapján "még csak félúton vagyunk, de a jelek biztatóak".

A kormány családpolitikai céljairól szólva a miniszterelnök kiemelte:

Márpedig ha a kormány nem segít adó és támogatási rendszerrel, munkaerőpiaci szabályozással, ami segíti a gyermeket vállaló nők jobb életét, a család és a gyermekvállalás mögötti gazdasági motívum el fog tűnni.

Kell gazdasági motiváció is ahhoz, hogy a fiatalok korán, kellő komolysággal elkötelezzék magukat a családi élet mellett. Ehhez a kormánynak kell segítséget adnia – fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, ha sikerül a mély emberi meggyőződést összekapcsolni egy anyagival, akkor "Magyarország jövője biztosítva van".

Az LMBTQ-emberekről szólva a miniszterelnök úgy nyilatkozott, megérti őket, "nekik is kell hely a nap alatt", de "a csekély számú kivétel nem lehet az általános szabályozás alapja".

- fogalmazott Orbán Viktor.

A gyerekvállalás témáját a napokban bejelentett adóvisszatérítéssel együtt tovább bontogatva aztán elmondta, hogy csodálattal néz azokra a nőkre, akik dolgoznak és közben gyereket is nevelnek, „előbb-utóbb mindenki a konyhában köt ki”.

A gyerek az gond, költséggel is jár, erőfeszítést is igényel, nem lehet egyszerre otthon is lenni a gyerekkel meg dolgozni is, vagy legalábbis ez nagyon nehéz, a nők próbálkoznak ezzel, de nem sikerül mindenkinek. A gyereknevelés mellett jól megfizetett munkahelyet találni, összeegyeztetni karrierszempontokat a családdal, az rendkívül nehéz dolog. Én csodálattal nézem a hölgyeket, akik ezzel próbálkoznak