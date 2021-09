Tóth Áron keményen beleállt a Fideszbe: „Stop, vírus!” kampányra nincs a kormánynak pénze?!

Az ezalenyeg.hu szerint a negyedik hullám már a nyomunkban, a kormányfő mégsem igazán tesz semmit az oltási kedv növeléséért. A fiatal képviselő pedig kifakadt azon, hogy „Stop, Karácsony!” kampányra van, „Stop, vírus!” kampányra viszont "nincs a kormánynak pénze".



Fotó: Facebook

Ahogy arról korábban beszámoltunk a pénteki interjúból kiderült, hogy nem tervez további lezárásokat a kormány, pedig már Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt péntek reggeli interjújában, hogy lesz negyedik hullám.

Tóth Áron egy korábbi bejegyzésében azt írja:

Pedig kiderült, hogy Orbán maga is úgy gondolja, hogy a járványnak lesz negyedik hulláma, és hogy továbbra is az oltás az egyetlen igazán hatásos védekezés. Ehhez képest egyáltalán nincs oltási kampány! A kormány annyira veszi komolyan a védekezést, hogy a 77 milliárd forintba kerülő vadászati világkiállítást mentesítette a védelmi intézkedések alól, így az védettségi igazolvány nélkül is látogatható!