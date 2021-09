Délkeleten zivatarosan indulhat a kedd, szerdán már ködre is számítani lehet

Bár a levegő hőmérséklete kedden napközben még a 25 fokot is elérheti, egyre inkább ősziesedik az időjárás, szerda hajnalra 9 fokra is lecsökkenhet a hőmérséklet és ködre is számítani lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden a legtöbb helyen felhősen indul a nap, majd szakadozni, gomolyosodni kezd a felhőzet, így főleg délután lesznek hosszabb napos időszakok. Délelőtt még szórványosan, majd a nap második felében inkább már csak helyenként lehet eső, zápor. A Dunántúlon megélénkül, néhol megerősödik az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A meteorológiai szolgálat keddre Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyékre adott ki elsőfokú figyelmeztető előrejelzést zivatarveszély miatt (ahol elsődleges veszélyforrást a villámlás okozhat, de szélerősödés és jégeső is előfordulhat). Zivatar miatt elsőfokú riasztás is érvényben van Csongrád-Csanád és Békés összes járásában, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye négy délkeleti (kunszentmártoni, mezőtúri, törökszentmiklósi és karcagi) és Hajdú-Bihar megye két déli (berettyóújfalui és püspökladányi) járásában.

Kedd éjjel keleten maradhatnak felhős területek, miközben nyugat felől magasszintű felhőzet érkezik, másutt átmenetileg csökken a felhőzet. Szerda hajnalra akár nagyobb területen is képződhet köd és rétegfelhőzet, erre jobb esély a nyugati és déli területeken van. A keleti megyékben eső, záporeső előfordulhat. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalra többnyire 9 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, de néhol ennél kissé hidegebb is lehet.

Szerdán többnyire erősen felhős, délután sokfelé már inkább borult lesz az ég. Napközben szórványosan fordul elő eső, zápor, késő délutántól a Dunántúlon zivatar is. A többnyire mérsékelt déli, délkeleti szelet néhol élénk lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű.

Forrás: met.hu