Költségvetési csalás miatt nyomoznak egy gyulai katolikus iskolánál, mindenki hallgat

Az iskola korábbi vezetője – aki a helyi KDNP-ben aktív tag - 2019-ben távozott posztjáról közös megegyezéssel, az eljárás is azóta van folyamatban, ám erről mindenki hallgat.

Költségvetési csalás gyanúja miatt indított eljárást a NAV, az ügy a gyulai Göndöcs Benedek katolikus középiskolát érinti, erről tájékoztatta a Telexet a Békés Megyei Főügyészség.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A lap azért kereste meg a főügyészséget, mert több forrásból is arról értesültek, hogy már évekkel ezelőtt eljárás indult gazdasági bűncselekmények miatt az intézménynél, és már több embert is kihallgattak tanúként, ám gyanúsítottja még mindig nincs az ügynek.

A főügyészség azt válaszolta a megkeresésre, hogy

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Békés Megyei Osztálya folytat nyomozást a Göndöcs Benedek középiskolát érintően költségvetési csalás gyanúja miatt egy 2019 májusában kelt feljelentés alapján. A nyomozás jelenleg felderítési szakban van ismeretlen tettes ellen, azaz gyanúsított felelősségre vonására nem került sor.

Több információt a nyomozás érdekeire hivatkozva nem adtak ki. A cikk szerint az iskola korábbi és mostani vezetője, valamint a fenntartó sem akart válaszolni a Telex kérdéseire. A fenntartó korábban az Orbán Viktorral jó kapcsolatot ápoló Kiss-Rigó László megyéspüspök által vezetett Szeged-Csanádi Egyházmegye volt, ettől a tanévtől pedig az egyházmegye által fenntartott Gál Ferenc Hittudományi Egyetem lett.

A cikk szerint 2019 nyaráig a Göndöcs Benedek Katolikus Technikumot Czirok Sándor vezette, aki a városban alapító tagja volt a KDNP-nek (ami akkor még külön állt a Fidesztől), 1998-ban KDNP-s országgyűlési képviselőjelölt is volt. Czirok szokatlan, augusztus 31-ei tidőponttal távozott közös megegyezéssel az iskolától, vele ment Gedeon Éva igazgatóhelyettes is, aki Czirok felesége is egyben. A Telex szerint a lépés annyira meglepte az iskolát, hogy a vezetői posztot az egyik igazgatóhelyettes töltötte be ideiglenes jelleggel, de az esetről semmilyen információt sem lehetett tudni, mint ahogy azt sem lehetett tudni, hogy jó két éve folyik egy nyomozás az iskolánál. Czirok és felesége a lap szerint jelenleg is aktív tagja a helyi KDNP-nek, Gedeon a városi szervezet vezetője, Czirok pedig országos választmányi tag.

A Telex megkereste Czirokot is, de ő sem kívántak megszólalni az ügyben.

Forrás: telex.hu