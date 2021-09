Köddel indul a szerda, estefelé zivataros lehet az idő a Dunántúlon

Tartós ködre lehet számítani szerda reggel az ország nyugati és déli megyéiben, ám estefelé egy hidegfront érkezése okozhat csapadékot a Dunántúl szinte teljes területén, valamint az Alföld nyugati részén.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán a nyugati és déli tájakon képződött pára- és ködfoltok délelőttig fokozatosan feloszlanak, az alacsonyszintű réteges felhőzet pedig a nap folyamán gomolyosodni, szakadozni fog, de többnyire erősen felhős vagy borult marad az ég, inkább hosszabb-rövidebb időszakokra süthet ki a nap elvétve. Késő délutánig még csak helyenként, majd estefelé egy hidegfront hatására a Dunántúlon már több helyen várható eső, zápor, egy-egy zivatar is lehet. Napközben déliesre fordul a légmozgás, és időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű. Késő estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A meteorológiai szolgálat szerdára zivatarveszély miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki Komárom-Esztergom megye kivételével az egész Dunántúlra, valamint Bács-Kiskun megyére. Emellett a tartós és sűrű köd (több órán át megmarad és a látótávolság pár száz méterre csökkenhet)miatt is érvényben van egy elsőfokú figyelmeztető előrejelzés, ez Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Somogy, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyék területére van kiadva.

Szerdán éjjel marad a felhős idő, és már a Dunától keletre is többfelé kell esőre, záporra készülni, kis eséllyel néhol az ég is megdörrenhet. Csütörtökön hajnaltájt nyugat felől szűnni kezd a csapadék. Néhol párássá válhat a levegő. A szél a Dunántúlon északnyugatira fordul és hajnaltól egyre nagyobb területen megélénkül. A minimumok általában 12 és 16 fok között alakulnak, de a hidegre érzékeny területeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Csütörtökön délelőttől északnyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet, de a Tiszántúlon estig még inkább felhős idő lesz a jellemző. Ugyanakkor estétől nyugat felől fátyolfelhőzet érkezik. A nap első felében többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar, délután már főleg a Dunától keletre valószínű csapadék, majd estétől ott is egyre többfelé megszűnik. A déli szél egyre többfelé északira, északnyugatira fordul, és sokfelé élénk, a Dunántúlon helyenként erős lökések kísérik. A maximum hőmérséklet 14, 20 fok között alakul.

Forrás: met.hu