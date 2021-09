Elemzők szerint Dobrev Klára elsőségét hozhatja az előválasztás első fordulója

Karácsony Gergely lehet a második, ráadásul csak kevéssel lemaradva. Az utolsó helyre Fekete-Győr andrást várják az elemzők, akik szerint a második fordulóban várható visszalépések még okozhatnak meglepetéseket.

A hvg.hu cikke szerint a felmérések és a szivárgó információk alapján szinte már biztosnak tűnik, hogy a kedd este lezárult ellenzéki előválasztás első fordulóján a miniszterelnök-jelöltek közül a legkevesebb voksot Fekete-Győr András (Momentum), míg a legtöbbet Dobrev Klára (Demokratikus Koalíció) kaphatta. (Az eredmények szerda este várhatóak.)

Dobrevet és Karácsonyt várják az első két helyre

A 21 Kutatóközpont vezetője, Róna Dániel is Dobrev elsőségére számít, a lapnak elmondta, a DK tudja a legjobban a támogatóit aktivizálni, ám azt is hozzátette, hogy az alacsony részvétel jobban kedvezett volna a DK-nak, mert akkor Dobrev nagyobbat nyert volna. Ám a magas részvételi arány (szerda reggeli adat: közel 634 ezren szavaztak az előválasztás első fordulóján személyesen vagy online módon) azt jelenti, hogy kiegyenlítettebb verseny várható, de a DK-nak így is erős pozíciói lehetnek Róna szerint. A politológus hozzátette a hvg.hu-nak, Karácsony Gergely a magas részvétellel csökkenteni tudta a lemaradását Dobrevvel szemben, vagyis nem várható, hogy Dobrev 50 százalékon felül nyer, ami a szabályok szerint már okafogyottá tenné a második közt.

Márki-Zay Péter vagy Jakab Péter lehet a harmadik

A harmadik helyre Róna Dániel Jakab Pétert (Jobbik) és Márki-Zay Pétert (Mindenki Magyarországa Mozgalom) is esélyesnek látja (jóval lemaradva az első két helyezettől), Fekete-Győr András (Momentum) az utolsó helyre várja. Róna szerint Jakab kevésbé tudott mozgósítani, mint ahogyan azt elvárták tőle, míg Márki-Zay erőn felül teljesített, és azt is hozzátette, szivárgó információk szerint kistelepüléseken is előfordult olyan, hogy Jakab helyett Dobrevre szavaztak az emberek.

Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója is eldöntöttnek látja, hogy Dobrev Klára az első, míg Fekete-Győr az utolsó helyre kerül az első fordulóban, Karácsony Gergelynek pedig nagyon valószínű a második hely. Virág Andrea arra hívta fel a figyelmet, hogy nem biztos, hogy a második fordulóban három versenyző lesz, mert szerinte kérdéses, hogy Jakab Péter, vagy Márki-Zay Péter meg tudja-e haladni a 15 százalékos bejutási küszöböt.

Jakab Péter visszalépése még okozhat meglepetéseket, de akár Karácsony is visszaléphet

Róna Péter a hvg.hu-nak elmondta, ha Márki-Zay lesz a harmadik, akkor várható, hogy visszalép Karácsony javára, de ha Jakab Péter, akkor az is elképzelhető, hogy ő meg Dobrev javára lép vissza – mint ahogy az is lehetséges, hogy Karácsony javára lép vissza. Virág Andrea szerint is egyértelmű a Dobrev-Karácsony második kör, amelyben Fekete-Győr várhatóan Karácsony támogatására fogja buzdítani a híveit, és ez Márki-Zay esetében is elképzelhető. Virág Andrea is úgy nyilatkozott a lapnak, hogy Jakab Péter mozgása nem modellezhető, vagyis bármelyik első két helyezett javára visszaléphet, ami a közös listás alkupozíciókat ereősítheti a jobbik esetében.

"László Róbert, a Political Capital választási szakértője is azt mondta a hvg.hu kérdésére, hogy a második forduló, azaz a végeredmény szempontjából az lesz a döntő, hogy a kiesett jelöltek támogatói kire fognak átszavazni, márpedig ez alaposan átírhatja az első fordulós erőviszonyokat.

Sőt nem biztos, hogy csak két kieső jelölt szavazói kereshetnek új jelöltet: a harmadik, vagy akár a második helyen végző jelölt is visszaléphet, így a végén elképzelhető, hogy csak két jelölt marad állva. Ez megtörténhet pusztán amiatt, mert a harmadik helyezett esélytelennek ítéli meg a végső győzelmet, de politikai alkuk is születhetnek, például a később összeállítandó közös lista befutó helyeiért, sőt, akár már kormányzati pozíciók is szóba kerülhetnek"

- olvasható a cikkben.

A lap más politikai elemzőkkel is beszélt, akik akár Karácsony visszalépését is elképzelhetőnek tartották, ha Márki-Zay csak kevéssel végezne utána a harmadik helyen (mivel Márki-Zay meg tudja szólítani a Fideszben csalódott konzervatív/jobboldali szavazókat). A Fidesz egyelőre leginkább Karácsonyra "lőtt", az elemzők szerint azért, mert ezzel Dobrev Klárát tudják első helyre befuttatni, aki ellen könnyebben lehet mozgósítani a tábort.

