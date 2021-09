Gulyás Gergely a magyar Molotov–Ribbentrop-paktum támogatásával vádolja a hazánkba látogató LIBE-bizottságot

A miniszter szerint a hazánkba látogató delegációnak nincs elég információja a magyar helyzetről.

Szerdán Magyarországra látogat az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) delegációja, melynek hivatalos célja, hogy felmérje, milyen mértékben érvényesül a sajtó és a tudományos élet szabadsága, a kisebbségek jogai és a szélesebb jogállami környezet.

Ahogy azt korábban mi is megírtuk, Orbán Viktor nem találkozik a delegációval, az EP-képviselőket Varga Judit igazságügyi miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter fogadja.

A látogatással kapcsolatban Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón arról beszélt:

A miniszter szerint ezeknek a képviselőknek nincs elég információja a magyar helyzetről.

