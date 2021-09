Megkérdezték Gulyástól, hogy várhatja-e egy leszbikus pár kézen fogva az egyikük gyerekét az iskola előtt – ezt a választ adta

Igen. Tömören csak ennyi volt a válasza a miniszternek. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy szerinte bordélyházba nem, de Pride-ra elviheti a szülő a gyerekét.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A gazdasági növekedés idén az 5,5 százalékot biztosan meghaladja, de akár a 7,5 százalékot is elérheti, így a gyermeket nevelő családok mindkét szülője az átlagjövedelem szintjéig visszakapja jövőre a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadóját

- közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón.

A miniszter elmondta: a kormány keddi ülésén először az aktuális gazdasági helyzetet értékelte, a pénzügyminiszter adott tájékoztatást a növekedés eddigi adatairól. Ennek alapján a kormány egyértelműen meg tudja állapítani, hogy olyan forgatókönyv nem lehetséges, hogy az idei növekedés ne érje el a 5,5 százalékot – jelentette ki.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: Magyarország valamennyi dolgozó polgárának érdeme, hogy az első félév járványsújtotta időszaka ellenére idén az elmúlt múlt 31 év legmagasabb növekedése valósulhat meg. Soha, amióta piacgazdaság van, ilyen mértékű növekedést nem tudott az ország elérni – hívta fel a figyelmet.

Az csak a kérdés, hogy mennyivel tudjuk túlszárnyalni az 5,5 százalékot – értékelt a miniszter, aki szerint sok függ attól, hogy milyenek lesznek a karácsony előtti forgalmi adatok, a vásárlási kedv.

Az az újságírói kérdések között, arra reagálva, hogy a héten Magyarországra érkezik az Európai Parlament állampolgári jogi bizottságának tényfeltáró küldöttsége, a miniszter közölte

Magyarország gyalázása céljából jönnek az EP-képviselők

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az előválasztás kapcsán a Fidesz szerint nincs verseny.

Gulyás showműsornak nevezte az ellenzéki előválasztást, mert csak azt lehet versenynek nevezni, amelynek a vége nyitott.

Gulyás közölte azt is, egyetért azzal, hogy január 1-jével emelni kell a pedagógusok fizetését, és hogy a pedagógusbérek alacsonyak. Valóban lépni kell, jelentette ki Gulyás, és a következő ciklus feladata lesz, hogy rendes nagy pedagógus bérrendezés legyen – ez az oktatás színvonalának emelése miatt is fontos.

Lesz pedagógus-béremelés, a mértéke azonban még kétséges

– mondta Gulyás Gergely. Megjegyezte, hogy kormányzati döntés még nincs erről, de a fideszes képviselők is szorgalmazzák a dolgot, ezért inkább csak a mértéke lehet kétséges.

Szívből kívánom a sajtószabadság olyan mértékű sárba tiprását, mint ami itt megvalósul!

Ezt Gulyás Gergely akkor mondta, amikor az RTL riportere jelezte, a Magyar Hang újságíróit ismét nem engedték be a kormányinfóra, ezért helyettük neki kell feltennie a lap kérdéseit.

A miniszter szerint ha minden újságírót beengednének a kormányinfóra, akkor nagyobb termet kellene berendezni és két és fél óra helyett még hosszabb lenne a sajtótájékoztató.

Várhatja-e egy leszbikus pár kézen fogva az egyikük gyerekét az iskola előtt?

Igen

– hangzott Gulyás Gergely válasza. Hiszen „Magyarországon szabadság van”.

Gulyás: Bordélyházba nem, de Pride-ra elviheti a szülő a gyereket

A Mi Hazánk egyik politikusa feljelentette a Pécs Pride szervezőit, mert gyerekek is voltak a rendezvényen. A Telex újságírója azt kérdezte meg Gulyástól a Kormányinfón, hogy számított-e arra, hogy a kormány gyerekvédelmi törvénye alapján ilyen feljelentések születhetnek, akár a törvény szerint megalapozottan. Gulyás szerint a törvény éppen arról szól, hogy a gyermekek nevelése, így szexuális felvilágosítása is a szülő feladata és joga, így akár el is viheti egy szülő a gyerekét a Pride-ra. A miniszter úgy fogalmazott,

bordélyházba talán nem viheti, mert az túllép az ép testi és lelki fejlődés határain, de egy gyülekezési szabályoknak megfelelő rendezvényre elvihetik a gyereküket a szülők.

Forrás: 24.hu, telex.hu

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán