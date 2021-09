Hogy került a Jóbarátok főcímdala a Belügyminisztériumba? Videó!

Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere mutatta meg videón.

Fotó: MTI/Kovács Attila

A helyi önkormányzatok napját szeptember 30-án ünneplik minden évben, annak emlékére, hogy 1990-ben ezen a napon tartották az első helyhatósági választásokat Magyarországon. Ezt több közigazgatási intézményben is megünneplik, a legnagyobb ilyen ünnepségről Baranyi Krisztina, Budapest IX. kerületének polgármestere egy egészen hipnotikus videót posztolt.

A videón látható, hogy a Belügyminisztérium épületében Kövér László házelnök, illetve Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára élvezi az ünnepséget, melynek során a zenekar a Jóbarátok főcímdalát, az I'll be there for you című világslágert játssza.

Forrás: Blikk.hu