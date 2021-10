Ismét beleszőtték a pénteki koronavírus-számokról szóló hivatalos közleménybe Orbán nagy örömhírét

Úgy tűnik, péntekenként ez már így lesz.

A beoltottak száma 5 891 228, közülük 5 651 539 fő már a második oltását is megkapta, 784 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették – számolt be pénteken a hivatalos koronavírus adatokat közlő kormányzati portál. 679 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 823 384 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 9 beteg, így az elhunytak száma 30 199 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 785 646 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 7 539 főre emelkedett. 533 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 84-en vannak lélegeztetőgépen. Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérjük őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb.

A kormányzati portál hozzáteszi, hogy Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli nyilatkozatában a járvánnyal kapcsolatban kifejtette, hogy az oltás működik, az oltatlanság pedig kockázat, ezért arra kért mindenkit, hogy vegye fel az oltást.

A koronavirus.gov.hu oldal ezután nem várt módon a kormányfő mai bejelentéséről is írt:

a gazdasági növekedésnek köszönhetően az őszi nyugdíjprémium összege minden nyugdíjnál 80 ezer forint lesz.

Így volt ez már a múlt héten is, akkor is belekerült ugyanis egy nem éppen idevágó közlés a reggeli hivatalos covid-számokról szóló hírbe – teljesen váratlanul és indokolatlanul.

