„BRÉKING” – jelentette be a hírt Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.

Fotó: MTI/Mónus Márton

Mintha csak tegnap lett volna, hogy a kormány körbeküldött egy adag nemzeti konzultációs kérdőívet, és most máris itt a következő kör. Ezúttal a téma kevésbé demagóg, ugyanis a környezetvédelemről szól – és ehhez illeszkedően nem postán küldik ki a többoldalas kérődívet, online lehet kitölteni.

Nyitrai Zsolt a következőkkel vezeti fel a konzultációt:

– írja. Majd gyorsan odaszúr az ellenzéknek is:

A baloldallal ellentétben a kormány nemcsak beszél a környezetvédelemről hanem tesz is érte. Ha Önnek is fontos a környezetvédelem és az, hogy gyermekeink egy tisztább és fenntarthatóbb országban élhessenek, kérem töltse ki a kérdőívet még ma és buzdítsa erre ismerőseit is