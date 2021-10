Az intézmény következetesen törli a kommenteket, de az nlc.hu elkapott néhányat.

Mint ismert, Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea az Alcsúti Arborétumban tartották a lagzijukat a lehető legnagyobb fényűzésben. A beszámolók luxusfogásokról és A-listás előadókról szólnak, de nagy feltűnést keltett Andi több százezres cipője és a kézzel készített ruhája is. Mindezek mellett arról is szóltak a pletykák, hogy hogyan alakították át a helyszínt, hogy igazi álomesküvőt kapjanak: egyes források szerint még a betont is felszedték, hogy egyenletes lehessen a műfű.

Most pedig az látható a helyszín Facebook-oldalán, hogy az esküvő utáni tervezett nyitást még tovább eltolták. A kezdeti tervek szerint október 2-án már nyitottak volna, de egy poszttal bejelentették: 2-án és 3-án még zarva tartanak „karbantartás miatt”. Ez pedig elképesztő kommentáradatot indított el, amit azonban rendszeresen szűrnek.

Bármi, ami az esküvővel kapcsolatos, azt azonnal törlik. Az nlc.hu viszont kiszúrt néhány dühös kommentet, például ezt:

Ennyire vad volt a lagzi? Vagy nem Lölőék miatt kell a karbantartás? Hová lettek a kommentek?

