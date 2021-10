Több mint 150 kilónyi, kannabisz előállításáró szolgáló növényt foglaltak le a rendőrök Csongrádban

A Cannabis Sativa Moby Dick nevű verziója eléggé termékeny.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közleménye szerint az NNI szegedi nyomozói szeptember 30-án az ingatlanán fogtak el egy 52 éves férfit kábítószer birtoklása miatt. A férfi kertjében felállított fóliasátorban 16 tő kábítószergyanús növényt találtak, amelyekről kiderült, a Cannabis Sativa Moby Dicknek keresztelt fajtájából valók.

Fotó: YouTube/police.hu/részlet a videóból

A rendőrök Cs. Ferencnél összesen 119,284 kilónyit foglaltak le ebből a fajtából, a férfi nem is tagadta, hogy tiltott növényt termeszt, ám azt állította, hogy "a kivont hatóanyagból előállított olajjal pusztán a saját szükségletét elégítette ki."

A közlemény szerint ennek az mondott ellent, hogy ugyan a férfinek évek óta nem volt rendszeres legális jövedelme, ám mégis találtak nála több százaezer forintnyi készpénzt, nagy értékű motorbiciklit, és egy elektromos kerékpárt is.

"Az intézkedés során olyan dokumentumokra bukkantak a nyomozók, ami azt erősítette bennük, hogy az ügynek még nincs vége. A néhány percnyire lévő tanya a gyanúsított féltestvérének volt a tartózkodási helye. A kertben itt is fóliával letakart sátorváz állt. A kiterjesztett házkutatás során megállapították, hogy az ott nevelt négy tő kannabisz ugyancsak a Moby Dickek kifejlett példányai. Összesen 32,424 kilogramm növényt foglaltak le a rendőrök, de itt is találtak a porciózáshoz használatos mérleget is, ami a 47 éves férfival szemben a terjesztés gyanúját vetítette elő. Bár ő sem tagadta a fogyasztást, de testvéréhez hasonlóan azt állította, hogy csak saját részére termesztett.

Az 52 éves Cs. Ferencet bűnügyi őrizetbe vették a rendőrök, féltestvére a gyanúsítás terhe mellett szabadlábon védekezik"

- olvasható a közleményben.

Forrás: police.hu