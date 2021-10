Karácsony Márki-Zay Pétert az alkotmányozásra, Dobrev Klárát külügyminiszternek kéri majd fel miniszterelnökként

Az ellenzéki előválasztás első körének második helyezettje vasárnap beszélt Budapesten arról, hogy mi mindent kell az ellenzéknek megtennie még, hogy kormányváltás legyen, de utána sem szabad hátradőlni. Arra is kitért, hogy ha ő lesz a miniszterelnök, az elszámoltatással összefüggő feladatok koordinálását Hadházy Ákosra bízná..

Vasárnap délelőtt 11-től indult az a rendezvény a fővárosban az Európa Hajón, melyen az MSZP, LMP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, az ellenzéki előválasztás első fordulóján a második helyre 27,2 százalékkal bejutott Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is felszólalt. (Az eseményt élőben lehetett követni a Facebookon. Az előválasztás második fordulóját a Telex információi szerint október 10-16. között tartják meg az eredetileg tervezett október 4-10. helyett.)

Fotó: Facebook/Karácsony Gergely/részlet az élő videóból

A Blikk cikke szerint a rendezvény elején Vajda Zoltán, a 13. kerület előválasztási nyertese, dr. Márton Roland, a székesfehérvári közös jelölt, valamint Tordai Bence, a budapesti 4. választókerület közös jelöltje, országgyűlési képviselő is színpadra lépett – mind arról beszéltek, hogy szükség van az összefogásra, és Karácsony az a közös nevező, aki össze tudja fogni az embereket. Rajtuk kívül még Bod Péter Ákos közgazdász, korábbi jegybankelnök beszélt az egybegyűltekhez, aki a 99 Mozgalom és a Mindenki Magyarországa Mozgalom alapító tagja.

Karácsony Gergely főpolgármester, miniszterelnök-jelölt a beszéde elején elmondta, boldog attól, hogy több mint 600 ezren mentek el szavazni az előválasztáson, amely az első hógolyója a lavinának, ami elsöpri majd a mostani rendszert. Arra is kitért, hogy nemcsak a rendszert kell leváltani, de vissza kell adni az embereknek a politát, a hat pártnak pedig együtt kell kormányoznia, és mindenkinek nagyjából ugyanannyi képviselője lehet majd, a változáshoz többek közt a Momentum is szükséges.

Karácsony a rendezvényen kijelentette, csak ő képes legyőzni Orbán Viktort, de ehhez mások is kellenek majd. Mint kifejtette, tiszteli a többi jelöltet is, de Dobrev Klára "egy párt jelöltje", Márki-Zay Pétert pedig egy párt sem támogatta, ámbár ő sokszor jogosan kritizálta az ellenzéki pártokat is. Ezért gondolja, hogy Márki-Zaynak abban igaza volt, hogy Karácsony volt az egyetlen olyan miniszterelnök-jelölt, aki amikor az általa támogatott képviselőjelöltről le kellett vennie a támogatását, akkor ezt megtette. A főpolgármester arra is kitért, hogy a Fidesz leváltása után ahhoz, hogy újra lehessen egyesíteni a hazát, ahhoz előbb az ellenzéket kell újraegyesíteni.

A DK háza tájáról alacsonyan szállnak a stukkerek felém

- illusztrálta a jelenlegi helyzetet Karácsony, de hozzátette, ő büszke a DK-val kötött szövetségre, azt nem akarja megtagadni. Szerinte a kormányváltással együtt rendszerváltás is jár majd, az elszámoltatás és az alkotmányosság helyreállítása érdekében pedig az ellenzéki szövetségeseire támaszkodna.

Az elszámoltatás olyan, mint a szex, aki sokat beszél róla, gyanús, hogy nincs benne része

- oldotta fel a hangulatot Karácsony, aki kijelentette, ha miniszterelnök lesz, akkor Hadházy Ákost fogja megbízni az elszámoltatással kapcsolatos feladatok koordinálására. Az alkotmányozást Márki-Zay Péterre, mint miniszterelnök-helyettesre bízná, de az önkormányzatok jogainak visszaállításában is számít rá, Dobrev Klárára pedig külügyminiszterként számítana.

Forrás: blikk.hu