Megvan az ellenzéki előválasztás második fordulójának időpontja

Az eredetileg tervezett október 4-10. helyett október 10-16. között rendezik meg a második fordulót.

Az ellenzéki előválasztás második fordulóját, ahol az első forduló három legjobban szereplő miniszterelnök-jelöltje méretteti meg magát, a Telex cikke szerint egy héttel később bonyolítják le a korábban tervezettnél.

A cikk szerint a második fordulót október 4-10. között akarták megszervezni az ellenzéki pártok, ám végül ez az időpont október 10-16. közti időszakra módosult. A miniszterelnök-jelöltek végső csatájának végeredményét várhatóan október 17-én hirdetik ki.

A cikk szerint ehhez a pártelnökök megállapodására is szükség volt, miután az Országos Előválasztási Bizottságban (OEVB) nem tudtak döntésre jutni pénteken a hat ellenzéki párt delegáltjai.

A Telex információit a cikk szerint az OEVB közleménye is megerősítette, de vasárnap Karácsony Gergely bejelentésekor (miszerint nem lép vissza, hanem továbbra is versenyben marad a második körben) is elhangzott a módosult időpont.

A cikk szerint a közleményben azt is megírta az OEVB, hogy a második foruló rövidsége miatt részlegesen változni fognak a szavazópontok és a nyitvatartásuk, a listát a jövő héten hozzák nyilvánosságra.

"(...) A második fordulóban az egész ország egy választókerületnek fog számítani, azaz a választópolgárok az ország összes szavazópontján érvényesen szavazhatnak, függetlenül az állandó lakcímük egyéni választókerületi hovatartozásától. A szavazási feltételek, azaz a magyarországi állandó lakcím és lakcímigazolvány, valamint egy fényképes igazolvány továbbra is szükséges a szavazáshoz"

Vagyis október 10-16. között lehet szavazni az első körön továbbjutó Dobrev Klárára (DK), Karácsony Gergelyre (MSZP, LMP, Párbeszéd) és Márki-Zay Péterre (Mindenki Magyarországa Mozgalom). Ez viszont még módosulhat, mivel az első kör második és harmadik helyezettje (Karácsony és Márki-Zay) már pénteken bejelentették, hogy valamelyikük vissza fog lépni a másik javára, és az állva maradt miniszterelnök-jelölt mellett ő lesz a miniszterelnökhelyettes-jelölt.

