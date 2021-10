Egyre többen fordulnak orvoshoz légúti panaszokkal, érkezik az influenza

Bár tavaly megúszta a világ az influenzát a koronavírus-járvány miatt, sőt, néhány influenzavírus ki is halt, ez még nem jelenti azt, hogy ne létezne maga az influenza. Egyre több légúti megbetegedést észlelnek a háziorvosok, akik úgy saccolják, novemberre az influenzások száma is meg fog ugrani, ezért nem árt védőoltást kérni ellene.

Az Index cikke szerint bár a koronavírus nagymértékben visszaszorította az influenzát, még nem szabad azt hinni, hogy idén nem fog jelentkezni, mivel az itthoni korlátozások nélküli élet (nincsenek lezárások, nem kötelező a maszkviselés a legtöbb helyen) miatt várható, hogy újra felüti a fejét az influenza Magyarországon az őszi/téli hónapokban, és újra megnőhet a betegek száma.

A lapnak több háziorvos is nyilatkozott, akik szerint már most az átlagnál jóval több légúti panasszal találkoztak, egyikük úgy fogalmazott, hogy "egész nap csörög a telefon, szó szerint igazolásgyárak lettünk."

A koronavírus szerte a világon visszaszorította az influenzát, ez annak volt köszönhető, hogy a Covid miatt bevezetett intézkedések (maszkviselés, távolságtartás) miatt kevesebbet járt mindenki közösségbe. Az Index idézte Kemenesi Gábor virológust is, aki a napokban tett közzé a Facebook-oldalán egy tanulmányt, amely azt bizonyítja, hogy a Covid-járvány miatt több influenzavírus is kihalt.

Érdekesség, hogy bizonyos influenzavírusok, az Influenza B törzs úgynevezett Yamagata-vonala és számos influenza A variáns egyszerűen kihalt, hiszen nem tudott gazdaszervezetről gazdaszervezetre továbbjutni. További érdekesség, hogy a fennmaradó törzsek és variánsok bizonyos földrajzi régiókban találtak „menedéket”, ezek a területek lesznek később a figyelem középpontjában, amikor az újrainduló világban megindulhatnak a kimaradt vírusok is

– írta a szakember a bejegyzésében.

Az Indexnek több háziorvos is elmondta, az elmúlt hetekben nőtt a légúti megbetegedések száma is, emellett pedig a koronavírusos esetek száma is nőtt, és várható, hogy novembertől az influenzásokból is egyre több lesz. A gond az, hogy a koronavírus és az influenza tünetei nagyjából hasonlóak, Bakos Attila háziorvos szerint tehát ha

"a páciens elhúzódó lázra, erős köhögésre, netán szag- vagy ízvesztésre panaszkodik, akkor mindenképpen számolni kell a koronavírus lehetőségével”

bár a tesztre várás ideje régiónként változik. Azt is hozzátette problémaként, hogy a társadalom egy része elutasítja az oltást, így a tesztelésből sem kér, még akkor sem, ha megvannak a koronavírusra utaló tünetek. Hozzátette, a tünetek észlelése setén először telefonon jelentkezzenek a páciensek a háziorvosuknál, mert számos esetben fölöslegesen mennek be személyesen a rendelőbe, miközben ezzel is növelik a járvány terjedésének kockázatát. A háziorvos szerint a következő hónapokban aki betegnek érzi magát, ne menjen közösségbe, és ha teheti, adassa be az influenza ellen is a védőoltást.

Varga Károly házi gyermekorvos arról beszélt a lapnak, hogy gyerekek esetében tesztelés nélkül nehéz megállapítani, hogy milyen típusú megbetegedése van, ugyanis náluk a koronavírus tünetei is enyhébben jelentkeznek.

„Sok szülő panaszkodik arra, hogy már egy kisebb orrfolyás, köhögés esetén sem fogadják szívesen a gyermeket az óvodában, iskolában. Bármennyire is nehezen tudják megoldani a szülők, jelenleg azzal tehetjük a legtöbbet, ha csak egészséges gyermeket engedünk közösségbe. Mindez a munkáltatók részéről is partnerséget kíván”

- mondta el a gyerekorvos az Indexnek, és hozzátette, a családok érdeke is az, hogy a gyerekek ne kapják el a koronavírust, amit aztán továbbadadhatnak otthon a szülőknek/nagyszülőknek. A gyerekorvos szerint is egyre több a légúti panaszos, szerinte a koronavírus miatti lezárások nem tettek jót az immunrendszer állóképességének. Ő sok C- és D-vitamint javasolt, valamint egészséges táplálkozást és rendszeres testmozgást.

Forrás: index.hu