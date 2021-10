Állami pénzen nőtt ki egy panzió Rogán utódjának földjén, aki viszont a pajtában alszik

Szentgyörgyvölgyi Péter bakonyi földjén áll egy panzió, ami nem az övé, hanem egy gyerekkori barátjáé, aki viszont csak jelképes földbérleti összeget fizet a polgármesternek. A panzióra állami pénz is érkezett tavaly, ugyanakkor a legtöbb szálláshely-kereső honlapon és az önkormányzat weboldalán nincs nyoma.

A 24.hu cikke szerint az V. kerületi fideszes polgármesternek, Szentgyörgyvölgyi Péternek az egyik bakonybéli földjén áll egy panzió, amelyre a paírok szerint a Kisfaludy-programon keresztül állami támogatást is kapott a tulajdonosa, aki azonban nem a polgármester, hanem a politikus egyik gyerekkori barátja.

Fotó: Facebook/Szentgyörgyvölgyi Péter

A panzió nem szerepel a polgármester vagyonnyilatkozatában, aminek a cikk szerint az az oka, hogy a vonatkozó földhivatali bejegyzések szerint hiába a politikus földjén áll az épület, annak nem Szentgyörgyvölgyi Péter a tulajdonosa.

Mint ismert, korábban kiderült, hogy az elmúlt években a polgármester – aki 2014-ben Rogán Antal után vette át az V. kerület vezetését – úgy vásárolt közel 30 hektárnyi földet (főképp erdőt, legelőt és szántót) a Bakonyban, hogy az erre szolgáló pénzügyi fedezet nem deríthető ki a vagyonnyilatkozataiból.

A cikk szerint 2014-ben földhasználati jogot jegyeztek be Szentgyörgyvölgyi földterületének 222 négyzetméterére, majd a 01471/7/A helyrajzi számon ráépítettek egy "szálláshely szolgáltató épületet" (vagyis a panziót). Az épület tulajdonosa a földhivatali papír szerint pedig nem Szentgyörgyvölgyi, hanem egy bakonybéli férfi. A vendégházat csak úgy lehet megközelíteni, ha a politikus magánterületére lép az ember, ezt tábla is jelzi, vagyis senki nem mehet be megnézni a panziót. A 24.hu munkatársa ottjártakor semmi nem utalt arra, hogy a birtokon panzió is üzemelne, és több szálláskereső weboldalon, valamint az önkormányzat honlapján sem található meg a szálláshely. Mellette egy pajta van, lovakkal a cikk szerint. A Galagonyás vendégház a Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy-programjának 2020-as listája alapján 4 millió forintnyi állami támogatást kapott.

A 24.hu megtalálta telefonon a panzió tulajdonosát, aki elmondta, azért építkezett Szentgyörgyvölgyi földjére, mert neki nem volt földterülete, a kialakult helyzetet földbérléssel oldották meg, a panzió alatti és körüli területet jelképes áron bérli, mivel Szentgyörgyvölgyi Péter a gyerekkori barátja. Állítása szerint a belvárosi polgármester nem is használja az igényesen kialakított szálláshelyet, hanem a pajtában kialakított lakrészén száll meg. A férfi a lapnak azt is elismerte, hogy tényleg segít a birtok körüli ügyekben a kerületi vezetőnek, valamint a lovakat is gondozza, de ezt teljesen ingyenesen teszi, a polgármester pedig minden szabadidejét a birtokon tülti. A szálláshelyet pedig azért nem hirdetik, mert korábban rossz tapasztalataik voltak egyes csapatokkal, de a vendégek egy része most már visszatérő, vagy olyan, akinek a helyet az ismerőse ajánlotta.

A 24.hu több kérdést is feltett a fideszes politikusnak, ám az V. kerületi önkormányzat csak annyit reagált, hogy Szentgyörgyvölgyi Péter a vagyonnyilatkozatát pontosan és szabályosan töltötte ki. A fideszes politikus vagyongyarapodása miatt a Momentum feljelentést tett, amit a rendőrség a NAV-nak továbbított, ám az adóhatóság gyorsan el is utasította az ügyet.

Forrás: 24.hu