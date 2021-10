Az anyát, Katalint jelenleg egy olasz börtönben őrzik.

A múlt héten árasztotta el a hír a sajtót: egy magyar nő több késszúrással megölte gyermekét Olaszországban, fotókat küldött róla az apának, majd egy szupermarket kasszaszalagjára helyezte a holttestet. Ahogyan mi is írtunk róla, Katalin azután tett így, hogy a bíróság az apának ítélte meg a kisfiút, Alexet.

Most a blikk.hu-nak megszólalt a nagymama, akivel Katalin együtt is élt Angyalföldön.

Látni sem akarom többé a lányom! De bármennyire is haragszom rá, azt el kell mondanom, hogy jó anya volt. Bolondulásig szerette Alexet, ezért is nem tudta elfogadni a bíróság döntését. De ilyet akkor sem lehet csinálni. Hogy ölheti meg valaki a saját vérét? Borzalmas, de ki kell mondanom: magát a gonoszt neveltem fel

– nyilatkozta a lapnak az asszony.

Erzsébet elmondásából kiderül, hogy a korábban felnőtt filmekben is szereplő Katalinnak igen komoly gondjai voltak, már az első gyermeke születésekor is. Az a gyereket el is vették tőle, a gyámságot a nagymama kapta meg.

Kati nagy fia egy olasz férfitől van, aki annyira kikészítette a lányomat, hogy az idegosztályra került. Lekötözve feküdt egész nap. Közben valakinek a gyereket is nevelni kellett. Magamra vállaltam a feladatot, mert azt az unokámat is imádom. Aztán némiképpen felépült a lányom, ideköltözött hozzám, így éldegéltünk

– mondta. Majd mesélt Katalin és Alex apjának kapcsolatáról is:

Később megismerkedett azzal a férfival, akitől Alex született. Borzalmas kapcsolat volt, főleg a pici megszületése után. Állandóan azon harcoltak, hogy kivel éljen az én kis hercegem. Aztán döntött a bíró, és amint ezt megtudta Kati, eltűnt a gyerekkel együtt

– fakadt ki a nagymama.

Forrás: blikk.hu

