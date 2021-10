Mostanában gyakran láthatjuk, hogy a kormányfő a diák- és tanárlázadás egykori jelképét, a kockás inget viseli – szinte bármilyen alkalomra.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A 24.hu szúrta ki, hogy Orbán visszatért régi nagy kedvencéhez, a kockás inghez. Az elmúlt napokban szinte csak olyan fotókat posztol, amelyeken kockás ingben láthatjuk őt, teljesen mindegy, hogy egy hivatalos szereplésről vagy egy laza, otthoni sütögetésről van szó.

Október 1-jén az idősek napja alkalmából több fotót és videót is posztolt, ezeken egytől-egyig kockás inget viselt.

Majd ugyanígy tett október 2-án is, amikor a Kossuth Rádióban beszélt – erről egy videót is közzétett.

Vasárnap délután a Facebook-oldala szerint Lázár Jánossal sütögetett a Tisza-parton, szintén kockás ingben. Ez azért is érdekes, mert a Szabad Magyar Szó oldalán arról írtak, hogy Orbán Szabadkán volt, ahol törökkávét is vásárolt. Így az nem derült ki, hogy hivatalosan hol is volt Orbán vasárnap, de az biztos, hogy kockás ingben volt.

Forrás: 24.hu

