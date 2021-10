Ki lesz a miniszterelnök-jelölt? Márki-Zay és Karácsony bejelentette, hol tart az ötletelés

Nagyon fontos és előremutató egyeztetésnek nevezte Karácsony Gergely a Márki-Zay Péterrel folytatott hétfői megbeszélését.

Budapest főpolgármestere, az ellenzéki előválasztás miniszterelnök-jelölti versenyének első fordulós második helyezettje azt mondta,

olyan politikai ajánlatot kell adni Magyarországnak, amely mind a bal-, mind a jobbközép számára elfogadható.

Karácsony szerint mindketten jobban szeretik hazájukat, mint a hatalmat. A mögöttük lévő szavazóknak garanciák kellenek, ezért megosztják egymással az előválasztási és az országgyűlési választás előtti kampányt, valamint a kormányzást is.

Azt még nem döntötték el, hogy kettejük közül ki lesz az egyenlőbb. A választáson egy politikai szövetség egyenrangú feleként indulnak, és a szavazólapon egymás mellett lesznek a neveik.

A kormányzásban is közösen dolgoznak majd, egyikük miniszterelnök, a másik miniszterelnök-helyettes lesz, és mindenben közösen döntenek majd.

Márki-Zay Péter többek között arról beszélt, hogy az a cél, hogy mindegy legyen, hogy ki a miniszterelnök. Közjogi egyeztető tanács fogja garantálni, hogy hazánknak olyan alkotmánya lesz, hogy olyan fék és ellensúly legyen, ami nem hagyja többé Orbán-módra kisiklatni a demokráciát. Nem alakulhat egypártivá a sajtópiac, és a bíróság sem fogja mentegetni a bűnözőket.

Márki Zay elmondta, azokat is képviselik, akik pártjának a miniszterelnök-jelöltje nem jutott az előválasztás második fordulójába. Továbbá Dobrev Klára szavazóira is számítanak, és a fideszeseket is hitelesen megszólító szövetséget építenek fel.

Forrás: Facebook/Márki-Zay Péter