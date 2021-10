Újabb, az Iszlám Állam terrorszervezethez köthető magyar fiatalt kapott el a TEK

A júniusban elfogott fiatal magyar férfi kommunikációját elemezve bukkantak rá a most elkapott másik személyre, de a német szolgálatok is jeleztek, hogy valaki Magyarországról osztja a terrorszervezet propagandáját.

A magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezethez köthető magyar fiatalt fogott el a Terrorelhárítási Központ (TEK) – mondta a TEK főigazgatója az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában.

Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója sajtótájékoztatót tart a szeptember 12-i pápalátogatás biztosításával kapcsolatban, a TEK udvarán 2021. szeptember 10-én

Fotó, címlapkép: MTI/Máthé Zoltán

Hajdu János a napokban történtekről kifejtette: ez az ügy összefügg a júniusban elfogott, magát iszlamistának valló, fiatal magyar férfi ügyével, aki többféle terrortámadást tervezett Magyarországon. V. Kende kommunikációelemzése során találták meg beszélgetését a most elfogott T. Dominikkal. Ezzel egyidőben a német rendőrségtől is érkezett információ, miszerint a férfi különböző dzsihadista harcra buzdító anyagokat osztott meg online. Az IP-címet azonosították Magyarországon. Az elfogott férfi több mint ezer fájlt mentett le a legkegyetlenebb kivégzési módokról, terrorpropagandáról. A férfi olyan oldalakat is elért, amelyekhez rendszergazdai hozzáférés szükséges – mondta a TEK főigazgatója, aki kérdésre megerősítette: az Iszlám Állam propagandacsatornájáról van szó.

Azt mondta: T. Dominik nem tartott a radikalizálódás és merénylet-tervezés folyamatában még olyan messze, mint V. Kende, de ha most nem fogják el, "egyenes út" vezetett volna odáig.

A főigazgató elmondta: a 23 éves, magát muszlim vallásúnak valló férfi magyar, édesapja is Magyarországon született, de családja algériai gyökerekkel rendelkezett. A fiatalnak nagyon nehéz a családi háttere – emelte ki, megjegyezve: a terrorszervezetek pont az ilyeneket keresik, akik reményvesztettek, úgy érzik senkik.

Hajdu Jánost annak kapcsán kérdezték, hogy egyre aktívabb az online térben a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet. Kiemelte: a terrorfenyegetettség nem szűnt meg, átalakult. Az online radikalizáció nyomán sokkal gyorsabb elkövetések vannak. Ha egy fogékony fiatalt elérnek, utána napokon, heteken belül merényletet hajthat végre. Egészen addig viszont a hatóságok, családjuk, környezetük számára is láthatatlanok lehetnek. Elképzelhető, hogy csak az elkövetés napján jelenik meg az online térben, ezért is nehéz a merényletek megakadályozása – fejtette ki.

A TEK főigazgatója szerint szinte minden az interneten zajlik. Hangsúlyozta: az európai közösség felkészült a terrorveszély kezelésére.

Forrás: mti.hu