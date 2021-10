Végelszámolás alá került a közvilágítási tendereken egykor nagyot taroló Elios Zrt.

A cég pár éve még Orbán Viktor vejének, a nemrég a hírek szerint Spanyolországba költöző Tiborcz István érdekeltségébe tartozott, anno az uniós csalásellenes szervezet is talált pár érdekességet a cég által elnyert közbeszerzések körül, még nyomozás is folyt az ügyekben.

Végelszámolás alá került az Elios Zrt., számolt be a hírről az RTL Klub Híradója nyomán a hvg.hu. A cikk szerint a cégnyilvántartásban nincs utalás a végelszámolás miértjére, és bár a tévécsatorna kereste a cég vezérigazgatóját, Dénes Balázst az ügyben, de nem kaptak tőle választ.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Az Elios Zrt. egykor Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak állt az érdekeltségében (anno vezette és tulajdonolta is a céget), anno több magyarországi településen is ez a cég végezte el a közvilágítás korszerűsítését. A cég elődje, majd az Elios 2010. márciusában kezdte meg a közvilágítási pályafutását, a Lázár János vezette Hódmezővásárhellyel kötötték meg az első szerződésüket a közvilágítás korszerűsítésére. A város ezt döntő részben uniós forrásokból finanszírozta. Ez a munka volt a referenciamunkája a cégnek, később több más magyarországi településen is uniós pénzből folytatták le ezeket a kivitelezéseket. A cég 2015-ben 7,6 milliárdos ábevételt és 1 milliárdhoz közeli adózott nyereséget ért el, ám abban az évben áprilisban Tiborcz kiszállt az Eliosból.

A munkálatokkal kapcsolatban azonban felmerült, hogy a közbeszerzési eljárások irányítottak voltak, a kiírók és a pályázók között személyi összefonódások is voltak – emiatt az EU Csalásellenes Hivatala (OLAF) nyomozást indított. A szervezet a vizsgált 35 pályázatból 17-nél találta úgy, hogy szervezett csalási mechanizmus épült ki már a pályázatok kiírásánál. Az OLAF 2017 végén zárta le a vizsgálatát, annak eredményét a meghozandó intézkedésekre vonatkozó ajánlásokat megküldte a magyar hatóságoknak. Végül azonban felelősségrevonás nem történt az ügyekben, mert a magyar kormány a 13 milliárd forintos uniós hozzájárulásról lemondott, így nem is folytatódott a cikk szerint az eljárás.

Az Elios-botrány másik fontos cége, a Sistrade Kft. idén áprilisban került végelszámolá alá, jogutód nélküli megszűnés mellett döntöttek. A cég ellen az OLAF jelentéséből világosan kiolvasható volt a vád, a társaság korábban 62 településen működtette a közvilágítási rendszert.

"A cég tulajdonosa, Hamar Endre 2013 januárja és 2014 áprilisa között a Sistrade-ben és az Eliosban is tulajdonos volt. Hamar Endre egy iskolába járt Tiborcz Istvánnal, majd 2011-től közös vállalkozást működtettek Hamar & Tiborcz Jogi és Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. néven"

- olvasható a cikkben.

Forrás: rtl.hu/rtlklub/hirek, hvg.hu