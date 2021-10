Öt és félszer annyi pluszpénzt ígért be a kormány a nyugdíjasoknak most, mint amennyit az előző választás előtt kaptak

80 ezer forintos nyugdíjprémiumot, nyugdíjkorrekciót és várhatóan még a teljes 13. havi nyugdíjat is beígérte a jövő tavaszi országgyűlési választás előtt a Fidesz a nyugdíjasoknak. A 2018-as választás előtti pluszköltéseket összevetve jövőre a 2018-as összeg öt és félszerését költi el pluszban a kormány a nyugdíjasokra.

A 24.hu cikke szerint sosem látott pénzesőt helyezett kilátásba a nyugdíjasok számára Orbán Viktor miniszterelnök, és ha maradéktalanul teljesülnek is az ígéretek, akkor egy átlagnyugdíjas, aki jelenleg havi 148 450 forintot kap, jövő februárra 245 500 forinttal lesz beljebb.

Ez a cikk szerint úgy jöhet össze, hogy novemberben érkezik a napokban bejelentett 80 ezer forintos nyugdíjprémium, 12 500 forintot tesz ki a nyugdíjkorrekció, és jövő februárban még közel 153 ezer forint jöhet pluszban, ha tényleg megadja a kormány a teljes 13. havi nyugdíjat (a 153 ezer forintos összeg úgy jött ki, hogy figyelembe vették a 3 százalkos jövő évi nyugdíjemelést).

A nyugdíjprémiumot és a -korrekciót a törvény írja elő bizonyos makrogazdasági mutatók alakulásától függően a cikk szerint, így ezeket alapjában nem lehetne a választás előtti ígéretek közé sorolni. Ugyanakkor nem kötelező mindenkinek a nyugdíjprémium maximumát (80 ezer forint) kifizetni, a 13. havi nyugdíj visszaépítését pedig tavaly határozta el a kormány, ám azóta már gyorsított is az ütemterven, mert hogy korábban még csak félhavi volt jövő februárra beígérve, viszont Orbán Viktor miniszterelnök a napokban már arról beszélt, hogy akár a teljes havi juttatást is megkaphatják az érintettek.

Orbán is arról beszélt a Kossuth rádióban, hogy 435 ezer embernek nem a teljes prémium járt volna, de nekik is megadják, mert "a magyar gazdaság olyan jól áll, hogy futja rá". A nyugdíjprémium számításai szerint azoknak járt volna kevesebb, akiknek a nyugdíja nem éri el a havi 80 ezer forintot – vagyis a kisnyugdíjasoknak is megkapják a teljes összeget (a korábbi években ők rendre kevesebbet kaptak, ami ellen ágálltak is a nyugdíjas szervezetek).

A cikk szerint az orbáni bejelentésből az is kiolvasható, hogy a nyugdíjasok mellett a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is megkaphatják a prémiumot.

A lap összesítése szerint a 2018-as választás előtt is voltak pluszjuttatások a nyugd.jasok számára (kétszer 10 ezer forintnyi Erzsébet-utalvány, illetve akkor is volt nyugdíjprémium és -korrekció). Jövőre azonban a 24.hu számításai szerint összesen mintegy 311 milliárd forintnyi pluszpénzhez jut a hazai nyugdíjas társadalom, ebből csak a 13. havi nyugdíj – ha a teljeset megadja a kormány – mintegy 300 milliárd forintot jelent (a maradék 11 milliárd a nyugd.jprémium teljes összegű megadását takarja). A lap úgy számolt, hogy míg 2018-ban az Erzsébet-utalványokkal együtt 56 milliárd forintot fordított pluszban a Fidesz-kormány az érintettekre, addig jövőre már 311 milliárdos lesz ez a pluszköltés, vagyis a 2018-as összeg öt és félszerezését akarja a Fidesz a nyugdíjasokra költeni a jövő évi választás előtt.

Forrás: 24.hu