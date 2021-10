A szolgáltató önkényesen lezárta a teljes Velencei Korzót, még a büféket sem lehet megközelíteni

A szóban forgó terület közterületnek minősül, mégis hétfő reggelre lezárta a Velence Korzó teljes területét a várossal harcban álló üzemeltető, a Gomi Kft.

Fotó: Velence Korzó/Facebook

A velencei önkormányzat közleményt adott ki a lezárással kapcsolatban, ebben jogszerűtlen lépésről írnak:

A büfék lezárása nemcsak az üzemeltetési szerződés szerint minősül jogszerűtlen lépésnek, de a büfétulajdonosok tulajdonhoz való jogát is csorbítja – valamint ellehetetleníti egy velencei közterület használatát. Az önkormányzat eddig is, ezután is minden törvényes lépést megtesz a méltatlan állapot megszüntetésére, és a közvagyon visszaszerzésére. A szerződést felmondtuk, alperesként az üzemeltető megtámadta a döntést. Bízunk abban, hogy a hatóságok, a rendvédelmi szervek és az igazságszolgáltatás is mihamarabb hozzájárulnak a jogszerű állapotok helyreállításához.