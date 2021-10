Összeomlott az egészségügy Magyarországon – több hónapos várólisták, elvérző szakrendelések

A koronavírus járvány és a munkaerőhiány egész sajátos módon fektette két vállára a magyar egészségügyi rendszert. Több forrás is megerősítette azt a tényt, hogy sokszor hónapokat kell várni a legapróbb orvosi beavatkozásokra is.



Hamarosan robbanhat az influenza szezon Magyarországon, és annak ellenére, hogy egyre többen fordulnának orvoshoz légúti problémákkal ám az elmondások alapján, továbbra is sokszor kell telefonálni, hogy bárki is eljusson. Az orvosok túlterheltek, a szakrendelésekre meglehetősen nehéz bejutni.

Ha nincs szerencséje és beutalóval bárhová elküldi a doki. 2022.1-3 hónapjára már kap is időpontot.

- mondta egy megkérdezett.

Mi áll ennek a hátterében? Az egyik és talán legfontosabb az, hogy az egészségügyben tovább növekedett a betöltetlen álláshelyek száma és aránya.

A tavalyi harmadik negyedévben az egészségügy és szociális ellátás nemzetgazdasági ágban soha nem látott magasságba emelkedett a betöltetlen álláshelyek száma.

A háziorvosi rendelésekre nehéz bejutni, a legtöbben azt kérték, hogy amennyiben lehet inkább telefonon keressék őket, mint személyesen. Így többen megerősítették azt, hogy saját tapasztalatiak alapján erős túlzással, de

az egészségügyben szemmel láthatóan csak a a covid létezik. Egy szakrendelés nem ér rá hónapokra adnak időpontot. A mentő csak covidosokkal foglalkozik, és olyan is volt, hogy az ügyelet 9 óra múlva sem érkezett meg.

Lapunknak egy megkérdezett azt is elmondta, hogy konkrétan hatalmas a hiány ami a szakrendeléseket illeti. Őt a háziorvos utalta be gasztroenterológiai vizsgálatra, melyre kapott is időpontot, 6 héttel későbbre. Azonban a szakrendelés kért egy hasi ultrahangot amely még a covid előtt szinte azon a héten elérhető lett volna, ám a mostani helyzetben

szeptember 20-án már csak november legvégére tudtak volna időpontot adni, amely közel egy hónappal lett volna a gasztroenterológiai vizsgálat után

Így két lehetőség van, vagy harcol, és megpróbálja a szakrendelés elintézni, hogy előbbi időpontot kapjon, vagy fizet.

Jelenleg egy hasi ultrahang Budapesten átlagosan 20-22 ezer forintba kerül, és ahogy a beszámolókból, és biztosítási kutatásokból kiderül, egyre többen választják a magán-orvosokat, akkor is ha ezek a kiadások jelentősen megterhelik a családi kasszát, hiszen különben sok esetben hónapokat kellene várni a vizsgálatokra.

Az emigráció különböző hullámai során generációk távoztak külföldre a magyar orvostársadalomból is, de az elvágyódó emberek, akik a kultúra csúcsa felé törekednek, mindig visszajutnak oda, ahonnan indultak

- hangoztatta Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere a Magyar Orvos-Egészségügyi Világtalálkozón, ám ez a kijelentés nem nyugtatja meg azokat a betegeket, akik már nem kapnak idén szemészetre időpontot, vagy az egynapos sebészeti ellátást is csak 2022-ben tudják vállalni.

