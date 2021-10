Aggasztóan kevés halat eszünk – alternatív megoldások az iskolás mindennapokra

Együnk több halat! – ízletes megoldások az iskolás mindennapokra. (x)

Egy átlagos európai lakos évente 24,4 kg halat fogyaszt. Ehhez képest ez a szám Magyarországon jóval alacsonyabb: alig éri el a 6,7 kilót – derült ki az MDOSZ[1] és a Hamé egy korábbi kutatásából. Az orvosok, dietetikusok és táplálkozási tanácsadók sokéves tapasztalatra hivatkozva javasolják, hogy legalább hetente kétszer kerüljön hal a tányérunkra. A magyarok tisztában vannak az ajánlott mennyiséggel, 78% azonban mégsem eszik eleget.

Közismert tény, hogy a hal húsa teljes értékű fehérjét, rengeteg ásványi anyagot és vitamint tartalmaz, könnyen emészthető, nagyon tápláló, ugyanakkor zsírtartalma alacsony. A benne található kis mennyiségű zsiradék – a halolaj – a többi állati eredetű zsírtól eltérően telítetlen zsírsavakban gazdag. A magyarok körében igen gyakorinak számító szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében pont az omega-3 játszik kiemelkedő szerepet.

Nem csak karácsonykor lehet halat enni

A halhús utáni kereslet karácsonykor a legmagasabb. A legtöbben rántott formájában szeretik, míg grillezve, sütve, párolva kevesebbszer kerül az asztalokra. Aki rendszeresnek mondható halfogyasztó, az az év többi részében is jellemzően inkább ebédre, főtt formájában fogyasztja. Reggelire, tízóraira, uzsonnára alig; pedig kisétkezésekre egyéb halkészítmények szintén kifejezetten alkalmasak! Ha egy héten egyszer ebédre, vagy uzsonnaként a szendvicsbe kerül, például halkrém formájában, máris kipipáljuk az ajánlott mennyiséget.

Hőkezelt halkonzervek mellett a krémeket, pástétomokat is érdemes választani. A Hamé halas krémeknek a konzervekkel ellentétben azonban nincs erős halszaguk és szálkamentesen rengeteg ízben elérhetőek. Tartalmazzák a fontos omega-3 zsírsavakat, gyorsan elkészíthetőek, és még laktatóak is – ha nincs időnk főzni, vagy csak szeretnénk tartani a heti két hal-napot – kiváló választás a mindennapokban.

Legyen a hal a mindennapok része!

A közös étkezéseknek nagy szerepük van abban, hogy kialakítsák a megfelelő étkezési viselkedést: ha mi is rendszeresen eszünk halat, az a gyermekeink számára is természetes lesz. Mivel sok családban problémát okoz, hogy megszerettessenek a legkisebbekkel egyes ételeket – mint például a halat is – érdemes kísérletezgetni azok fajtáival, a fűszerezéssel, vagy akár alternatív megoldássokkal is. A legjobb taktika, ha szépen lassan szoktatjuk hozzá őket az illatokhoz, és az ízekhez – a Hamé halpástétomokkal könnyebben megbarátkozhatnak a hal fogalmával. Bármely étkezéskor felhasználhatunk Hamé halas termékeket – ezek elkészítése például a reggeli rohanáshoz is kitűnően illeszkedik.

Már ősszel készítsük fel szervezetünket a télre! Együnk felelősségteljesen, és vigyázzunk gyermekeink egészségére is – fogyasszunk minél több halat.

[1] Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége

