Lassan már Magyarország összes politikusa és politikai kutatóintézete megnevezi, hogy ki a legnagyobb esélyes.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Számtalan felmérés és közvéleménykutatás próbálja felmérni, hogy ki nyerheti az ellenzéki előválasztást, és ezzel ki indulhat Orbán Viktor ellen 2022-ben. De természtetesen a korábban kiesett politikusok és más politikai szereplők is igyekeznek állást foglalni.

Most pedig a még versenyben lévő Dobrev Klára is megosztotta erről a gondolatait.

– kezdi a posztját Dobrev. Hozzáteszi, hogy emiatt is járja fáradhatatlanul az országot, és ezért igyekszik mindenkinek megoldásokat kínálni.

– szúr oda a másik két indulónak, miután Karácsonyt és Márki-Zayt eléggé lefoglalta az egymás ellen való versengés az utóbbi napokban.

Ugyanakkor meggyőződésem, hogy 2022-ben nem lesz elég győzni, kormányozni is tudni kell. A győzelem kormányváltás, a kormányzás rendszerváltás lesz. Le kell bontanunk a kétharmados törvényeket, el kell számoltatnunk a fideszes bűnözőket és be kell bizonyítanunk, hogy lehet ezt az országot határozottsággal, szívvel és szakértelemmel kormányozni. Ez most a történelmi küldetésünk. És én készen állok erre a feladatra