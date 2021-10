Márki-Zay csütörtök este az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendége volt.

A beszélgetés fókusza természetesen az előválasztáson volt, pláne, hogy az utóbbi néhány napban több váratlan fejlemény is volt ezen a téren. Először arról volt szó, hogy Karácsony és Márki-Zay együtt indulnak a második fordulón, majd jött az, hogy egy ponton visszalépnek egymás javára, leginkább a harmadik helyezett, Márki-Zaytól várták ezt. Ezután a Jobbik bejelentette, egy jelölt mögé sem áll be a következő körben, majd a Momentum Márki-Zay támogatása mellett döntöt.

Ezzel pedig fordult a kocka: már nem arról van szó, hogy Márki-Zay lépjen vissza Karácsony javára, hanem éppen fordítva.

Ezt támasztja alá az, hogy Karácsony ma hosszú tanácskozást tartott, az ATV információi szerint többek között a visszalépéséről is. Most pedig történt még egy erős utalás, Márki-Zay részéről. Az MMM politikusa a műsorba érve ezt mondta:

Megérkezett a villamos.

Ezzel pedig egyértelműen Karácsony azon kijelentésére utalt, miszerint csak akkor lép vissza, ha elüti a villamos. Hozzátette: minden rendelkezésre álló adatot, kutatást kielemezve arra jutottak, hogy Karácsony Gergely nem nyerheti meg az előválasztást, ha pedig ő visszalépett volna, azzal Dobrev Klárát juttatta volna győzelemhez, akiről már korábban is azt mondta: nem tudja majd leváltani Orbán Viktort – írja a blikk.hu.

Mint fogalmazott, egyetlen cél vezérli, hogy jövőre ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök.

Márki-Zay azt is mondta, Karácsony Gergely péntek reggeli bejelentésén ő is részt vesz, megkapta a meghívást. Azt mondta, a holnapi eseményről nem mondhat többet, Karácsony döntése, hogy mikor és mit jelent be, de ő ott lesz mellette.

