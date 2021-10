ATV: megosztott miniszterelnökségben állapodott meg Karácsony és Márki-Zay?

Karácsony Gergely lehetséges visszalépésének Márki-Zay Péter javára egyik feltétele az lehet, hogy egy szokatlan beosztásban kormányoznának: a mostani ellenzék győzelme esetén két év után átvenné a feladatokat Márki-Zay Pétertől – írja az Atv.hu-ra hivatkozva a Telex.

Karácsony és Márki-Zay csütörtök éjjel közös, rendkívüli sajtótájékoztatót hirdettek péntek 10 órára a budapesti Kossuth térre. Sajtóértesülések szerint Karácsony ott fogja bejelenteni, hogy visszalép az előválasztási jelöltségtől Márki-Zay javára. Az értesüléseket nem kommentálták a csütörtöki tárgyalások résztvevői, információnk szerint teljes hírzárlatot rendeltek el.

A bejelentés előtt, csütörtök délután Fekete-Győr András rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a Momentum Márki-Zay Pétert, és nem Karácsony Gergelyt fogja támogatni az előválasztás második fordulójában. A bejelentésen azt kérték, hogy tegyen így a Jobbik is. Ezután a kiszivárgott hírek szerint Karácsony órákig tárgyalt az őt támogató pártokkal, itt születhetett meg a döntés a visszalépésről és erről a különös konstrukcióról is.

A hétfői közös sajtótájékoztatójukon felmerült az is kettejük között, hogy skandináv mintára 2+2 évben megosztanák a miniszterelnöki posztot, de Magyarországon erre még nem volt precedens – mondta akkor Márki-Zay.

