Hatalmas pofon ez Rogánnak és Orbánnak – Márki-Zay porszem a propaganda szemében

Komoly pofont kaphat a Fidesz-kampány, ha Márki-Zay Péter tud élni a lehetőséggel, a második fordulóban legyőzi a DK-s Dobrev Klárát, és ő lesz az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje, akkor olyan helyzet állhat előre, melyre biztosan nem volt vész-forgatókönyv.

Hónapok óta milliárdokból építgeti a Fidesz azt a negatív kampányt, ami az előválasztási folyamatot Gyurcsány-show-ként mutatja be, amiben mindenki báb, és amiben mindenki úgy táncol, ahogy a DK elnöke fütyül, és a legfőbb báb pedig nem más, mint Karácsony Gergely.

Ugyanis Karácsonyt tartotta a legesélyesebbnek a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antal és miniszteri stábja. Amikor a főpolgármester a Fudan-tüntetésen szimbolikusan elindította előválasztási kampányát, beindult a nehéz gépezet, 99%-ban Gyurcsány, Gyurcsány embere és még ki tudja mi volt a tarsolyban.

Porszem a gépezetben

Ma, ahogy arról mi is beszámoltunk a főpolgármester bejelentette, hogy visszalép Márki-Zay Péter javára, így vagy a hódmezővásárhelyi polgármester vagy Dobrev Klára lesz majd Orbán kihívója 2022 tavaszán.

Márki-Zay teljesen esélytelennek tűnt a negatív kampányban említésre se méltatták, Jakabot a Jobbik elnökét is sikerült az első reklámokban beterelni a Gyurcsány-sztoriba, ő lett a

bohóc.

Ám, most porszem került a gépezetbe, csikorogva húzhatták be a féket, nehezen gördülő kerekek fordultak át. Nem lennénk most Rotyis Bálint helyében sem. A Nézőpont Intézet elemzője ugyanis kijelentette:

Ha van olyan személy, aki Magyarországon az előválasztás első fordulója után nyertesnek jelentheti ki magát, az Gyurcsány Ferenc, hisz vagy a felesége, Dobrev Klára, vagy egykori alkalmazottja, Karácsony Gergely foglalhatja el a miniszterelnök-jelölti pozíciót

A kormánypropaganda szerint az előválasztás színjáték, nincs érdemi verseny, a baloldal már korábban megállapodott. Karácsony Gergely a visszalépését bejelentő sajtótájékoztatón utalt is az ellene jó ideje zajló, de most feleslegessé vált kampányra is.

Csattan a pofon, koppan az áll

Őszintén szóval máskor sem, de most különösen nem lennék Rogán Antal helyzetében. Mert azt az összeesküvés-elméletet, amit Márki-Zay Péterre lehet felépíteni, az nem lesz nagyon életszerű.

- mondta Karácsony Gergely, arra utalva, hogy Márkin nagyon nehezen lehet fogást találni.

A Rogán-féle narratíva elvérzett, összeomlott. Hiszen, ha Gyurcsány megrendezett egy show-t, azaz eljátszott egy előválasztási versenyt a baloldalon, de véletlen saját magát szúrta hátba. Ez nem túl komolyan vehető. Méghozzá, a bizonytalanok számára sem lesz élet-szagú.

Csak mese.

Ezeknek a narratíváknak az életszerűtlensége aligha hozza zavarba a Fidesz elkötelezett választóit. De ott vannak a bizonytalanok, és adott egy jelölt. Aki semmilyen szinten nem köthető Gyurcsányhoz.

Márki-Zay ugyanis történész, közgazdász, marketingszakember és villamosmérnök, hét gyermekes, gyakorló katolikus.

Hódmezővásárhely polgármestere, már akkor katolikus volt amikor Orbán még nem fordult a vallás felé, és akkor is jobboldali volt, amikor a Fidesz tagjai még vad liberálisok voltak.

Márki-Zay a pénteki beszédében utalt rá, hogy a kormánynak érdeke lehet valamilyen módon mozgósítani Dobrev Klára szavazóit, mert így a tavaszi országgyűlési választásokon könnyebb győzelmet remélhetnek.

Ám ennek ellenére, ha mégis a hódmezővásárhelyi, hét gyermekes katolikus és konzervatív családapa nyer, az alaposan feladja a leckét nem csak Rogánnak, hanem az egész fideszes propagandának is.