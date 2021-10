Márki-Zay kitálalt Fideszről – a fél kormány meleg még leghomofóbabb kereszténydemokrata politikus is

Márki-Zay Péter nem finomkodik, meglehetősen őszinte egy órás interjút adott, ma már több cikkben számoltunk be róla, és arról is, hogy miért a hódmezővásárhelyi polgármester lehet a hiba a kormány propaganda gépezetében, ám most a Juhász Péternek adott interjúja szemlézte a 444.



Kép: Pixabay

A második Orbán-korszak előtti baloldali kormányzást úgy értékelte:

Olyan katasztrofális volt a 2010 előtti kormányzás, amely egy valódi kétharmadot adott – egyszer – a Fidesznek. Annyira rossz emlékeket ébreszt. Az, hogy pontosan tudták azt, hogy a 70-30-as szabállyal a kormány-ellenzék, a Fidesz és a baloldal együtt loptak.

- mondta.

A politikus már arról beszélt, hogy ő lett Gyurcsány embere a kormánypropaganda szemében illetve Márki-Zay azonban állást foglalt a melegekkel szemben is, és hozta szóba Orbán fiának vélelmezett nemi identitását, hogy a saját fegyverét fordítva Orbán ellen mutassa meg, milyen szörnyű a homofób gyűlöletkampány és ezzel vegye rá a Fideszt a dolog lecsengetésére.

Most már azt is tudja mindenki, hogy a Fideszben van a legtöbb meleg. Most már mindenki tudja, hogy mi az, hogy transzszexuális. Orbán Viktor olyan témává tette, hogy az emberek elkezdtek róla beszélni

- jelentette ki.

Márki-Zay azt is tudni véli, hogy a kormányban van a legtöbb meleg, ám hiába kérdezte meg Juhász, hogy tudná-e bizonyítani, az ellenzéki miniszterelnök-jelölt azt mondta hogy nem tudná.

Én azt is tudtam, hogy Szájer József meleg. Nyilvánvalóan nem beszéltünk róla, amíg ez nem derült ki róla. De ettől még mi tudjuk. Azt is tudjuk, hogy a fél kormány meleg. Pontosan tudom. Nem én fogom őket leleplezni, valaki más megteszi

- fejtette ki.

Miért nem a minisztert leplezed le Orbán gyerekével szemben?

- tette fel neki a kérdést Juhász.

A miniszter nem írt melegházasságból szakdolgozatot, és nem tett közzé hirdetést, hogy izmos fiatal fiúkat keresünk Jézus Krisztus menyasszonyának. Még egyszer mondom: én nem lelepleztem melegeket, tényleg nem, higgyétek el, én azt az érzékenységet, amit ő rendkívül nagy nyilvánosság előtt kinyilvánított, erre a jelenségre utaltam, pont. Semmi más. Én csak arra utaltam, amit ő maga, önszántából, nyilvánosságra hozott. Semmi mást.

- mondta ezzel kapcsolatban, ám ennél is tovább ment.

Éppen ezért, bár tudom, kik a melegek, tudom, ki a fiúbarátja az egyiknek, például, a kormányban, az egyik legfontosabb miniszternek a fiúbarátjának a nevét is ismerem, én nem fogom ezt nyilvánosságra hozni. Anonim módon elmondhatom, hogy az egyik legfontosabb és leghomofóbabb kereszténydemokrata politikus meleg. Anonim módon elmondhatom. Ha majd ő kiáll vele és elmondja, vagy ha majd lebukik, mint Szájer József, akkor mindenki más is tudni fogja. Addig csak én mondom neked, anomim módon.

- fejtette ki.

A teljes videó itt nézhető meg:

Forrás: 444

Címlapkép: Pixabay