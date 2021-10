"Gyurcsány kiadta az ukázt, hogy Péter seggeljen le" – Bayer Ponyvaregényes hasonlattal ír a visszalépésről

Marsellus Gyurcsány kiadta az ukázt Péter Butchnak, a második menet előtt seggeljen le, de valamiért ő úgy értette, hogy Gergely Butchnak kell leseggelnie – ezzel kezdi bejegyzését Bayer Zsolt a Facebookon.



Kép: YouTube

Az írás a Magyar Nemzetben jelent meg, és egyszerűen a Ponyvaregény címet kapta.

Ezzel szemben Gergely Butch sokáig meg volt róla győződve, hogy Péter fog leseggelni, ezért aztán az eredeti forgatókönyv szerint olyanokat mondott, miszerint „én csak akkor lépek vissza, ha elüt a villamos”. Aztán állt egy helyben, a szokásos hülye vigyorral a képén, mint a stréber a napejban, miután megette a dupla adag tejbegrízt kakaós cukorral a tetején, amit azért kapott, mert beárulta a napközis tanító néninek a Tóth Csabit, erre puff neki! Hirtelen jött egyszerre vagy négy villamos, és elütötte szegényt.

- írta Bayer, aki szerint most mindenki áll és néz bután maga elé.

Szerinte Gyurcsány már szinte azonnal lehazugozta Pétert, aki közölte a meglepett sokasággal, miszerint ő az egyetlen esélyük.

A másik Péter, akinek a legostobább tekintete van ezen a földön és törülközővel szokta legyezgetni a versenyzőket a ringben két menet közti szünetben – szóval ő meg elkezdett több tiszteletet követelni. András, aki szintén szerepel a Ponyvaregényben, ő a béna, akit egy ketrecben tartanak, és csak akkor húznak fel a pincéből, amikor valami új, magatehetetlen áldozatot kell megbecsteleníteni, szóval András a lehető leghamarabb támogatásáról biztosította Péter Butchot, ugyanis András tehetségéből és szellemi horizontjából arra futja, hogy az aznap legerősebbnek látszót gyorsan támogassa.

- fejtette ki véleményét Jakab Péterről, és Fekete-Győr Andrásról.

Arról, hogy mért nehéz a kormánypropagandának bármit kezdeni Márki-Zay Péterrel tegnap egy hosszabb cikkben számoltunk be, ám az új mantra itt is megjelent, azaz Bayer szerint is egyetlenegy dolog volt sikeres. A „Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony!” buli, ugyanis annak a fele már megvan.

Címlapkép: EchoTV