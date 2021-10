Karácsony Gergely feltette a kérdést: "Nem ezerszer jobb-e most egy Márki-Zay Péter, mint holnap egy Orbán Viktor?"

Vasárnap délután három órakor kezdődött a budapesti Madách téren Márki-Zay Péter gyűlése. A színpadon Karácsony is felszólalt és üzent a balos szavazóinak: "Fontolják meg, hogy nem jobb-e most egy Márki-Zay Péter, mint holnap egy Orbán Viktor". A főpolgármester szerint “ami ma történik Magyarországon, az történelem. Ami történik, az egy szelíd forradalom, hogy felszabadítsuk, és újraegyesítsük Magyarországot.”

Fotó: Facebook/markizaypeter

Karácsony Gergely a színpadon hatalmas ovációt kapott a tömegtől már a beszéde előtt. A főpolgármester szerint ami ma történik Magyarországon,

az egy szelíd forradalom, hogy felszabadítsuk és újraegyesítsük Magyarországot”, aminek a legfontosabb szereplői az előválasztáson részt vevő magyar állampolgárok.

Karácsony ismét elmondta, miért vállalta, hogy miniszterelnök-jelölt legyen:

hogy újraegyesítsük az országot.

Ehhez szerinte elsősorban a politikát kell megváltoztatni, és az előválasztás ebben gyökeres fordulatot hozott, ugyanis világossá teszi, hogy a demokráciában a nép uralkodik. Azt is megmutatja, hogy olyan emberek képesek is az együttműködésre, „akik között vannak véleménykülönbségek, de elismerik egymásról, hogy igaz hazafiak”.

Karácsony azt mondta, neki ambivalens érzései vannak azzal kapcsolatban, hogy hatalma van dolgok felett, mert

olyan országban élünk, ahol a miniszterelnök mániákusan szereti a hatalmat.

Szerinte most nem politikusokra, hanem államférfiakra és államnőkre van szükség, akik a kicsinyes játszmáik helyett a nagy egészet nézik. Visszalépési döntéséről azt mondta, nehéz is volt, mert 170 ezren szavaztak rá, akik közül most sokan csalódottak.

Nekik azt üzente, hogy azért támogat most egy jobbközép politikust, mert az ő baloldali politikája sem fog tudni érvényesülni, ha Orbán Viktor hatalmon marad.

Ő most azt szeretné, hogy „amit Péter mond, hogy csak felfelé, ezt minden honfitársunk megérezhesse”, utalva a társadalom szegényebb rétegeire. Ez akkor történhet meg a főpolgármester szerint, ha Márki-Zay lesz a közös miniszterelnök-jelölt. Ugyanakkor azt is mondta, hogy akik ma ott vannak velük, nem azért kampányolnak, hogy ne Dobrev Klára legyen jelölt, mert ők igent mondanak.

Arra kérem azokat a szociáldemokrata és zöld szavazókat, akik most nem tudják, mitévők legyenek, hogy fontolják meg: nem ezerszer jobb-e most egy Márki-Zay Péter, mint holnap egy Orbán Viktor

– mondta Karácsony. Márki-Zayt is megkérte, hogy az ilyen szavazók hitét próbálja meg visszaadni.

Az utolsó felszólaló természetesen maga Márki-Zay Péter volt a gyűlésen, aki épp ezekben a percekben lépett a színpadra. Az élő videót ITT nézheti.

Forrás: Telex.hu

Címlapkép: Facebook/markizaypeter/videó