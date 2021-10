Többször is fagypont körül alakulnak a minimumok a jövő héten.

Többször, többfelé is fagypont körül alakulnak a minimumok a jövő héten. A maximumok is jellemzően 10-15 Celsius-fok körül várhatók. Változékony lesz az idő: napsütésre és esőre is készülni kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az északkeleti harmadban szakadozottabb lehet a felhőzet, ugyanakkor ott is legfeljebb rövid időszakokra bukkanhat elő a nap. Késő délutántól átmenetileg határozottan csökken a felhőzet, az Északnyugat-Dunántúlon rövid időre már kisüthet a nap. Elsősorban a déli, délnyugati megyékben lehet további gyenge eső, másutt kisebb a csapadék valószínűsége. A legalacsonyabb hőmérséklet 1 és 9 fok között alakul, ugyanakkor a kevésbé felhős északkeleti határnál 0, akár mínusz 1 fok is lehet. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között valószínű, de a keleti határnál 16, 17 fok is lehet, míg a felhős, csapadékos délnyugati részeken 10 fok alatt maradhat a maximum.

Kedden a több-kevesebb napsütés mellett helyenként előfordul kisebb eső, zápor. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél is. A minimumhőmérséklet 1 és 9, a maximumhőmérséklet 10 és 15 fok között várható.

Szerdán és csütörtökön hajnalra átmeneti ködfoltok képződhetnek. Napközben a több-kevesebb napsütés mellett szórványosan valószínű záporeső. Szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett tájakon mínusz 1 fokot is mérhetnek. A legmagasabb hőmérséklet 9 és 15 fok között várható. Csütörtökön hajnalban általában 0 és plusz 5 fok között, a kevésbé felhős, szélvédett vidékeken fagypont alatt alakul a hőmérséklet. A csúcsérték többnyire 8 és 13 fok között várható.

Pénteken reggel is számítani lehet ködfoltokra. Napközben a több-kevesebb napsütés mellett helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. A leghidegebb órákban általában 0 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet, de a derült, szélvédett tájakon akár mínusz 3 fokot is mérhetnek. A nappali maximumok 9 és 14 fok között alakulnak.

Szombaton napos idő valószínű, de szórványosan kialakulhatnak záporok. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 2 és 9 fok között, a kevésbé felhős, szélvédett tájakon fagypont körül alakul. A maximum többnyire 8 és 14 fok között várható.

Vasárnap általában több órára kisüthet a nap, számottevő csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul – olvasható az előrejelzésben.

